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Как минимум шесть беларусов пострадали в аварии в Украине
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Восемь беларусов пострадали в ДТП в Николаевской области Украины,
Авария произошла возле Кривого Озера Николаевской области – Mercedes Sprinter с беларускими номерами врезался в грузовой подъемный кран. По предварительным данным от МИД восемь человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.
По данным местной полиции, в салоне микроавтобуса находились восемь человек. Один из пассажиров, гражданин Беларуси, после столкновения пересел в другое авто, информация о его состоянии пока неизвестна. В ДТП пострадали семь человек: шесть граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель, и 30-летний житель Киева. Все они с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Кривоозерскую центральную районную больницу. Известно, что один из травмированных находятся в тяжелом состоянии.
Ситуацию уточняет посольство Беларуси в Украине в плотном контакте с Министерством здравоохранения Беларуси.
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