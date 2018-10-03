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Как минимум шесть беларусов пострадали в аварии в Украине

04.10.2018 11:15 — Разное | KYKY  
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Восемь беларусов пострадали в ДТП в Николаевской области Украины, пишет БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза. При этом местная полиция сообщает только о шести пострадавших беларусах и одном киевлянине.

Авария произошла возле Кривого Озера Николаевской области – Mercedes Sprinter с беларускими номерами врезался в грузовой подъемный кран. По предварительным данным от МИД восемь человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.

По данным местной полиции, в салоне микроавтобуса находились восемь человек. Один из пассажиров, гражданин Беларуси, после столкновения пересел в другое авто, информация о его состоянии пока неизвестна. В ДТП пострадали семь человек: шесть граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель, и 30-летний житель Киева. Все они с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Кривоозерскую центральную районную больницу. Известно, что один из травмированных находятся в тяжелом состоянии.

Ситуацию уточняет посольство Беларуси в Украине в плотном контакте с Министерством здравоохранения Беларуси.

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Восемь беларусов пострадали в ДТП в Николаевской области Украины, пишет БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза. При этом местная полиция сообщает...
 
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