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Правительство намерено возобновить переговоры с МВФ о кредите. Но не сейчас

04.10.2018 11:18 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр РБ Сергей Румас заявил, что правительство Беларуси будет проводить новый курс, но сохраняет приверженность умеренным темпам экономических реформ. Тем не менее, он надеется на продолжение диалога с МВФ на сформированном уровне.


Сергей Румас сообщил также, что правительство РБ будет проводить новый курс, направленный на повышение конкурентоспособности экономики, укрепление институтов рынка и частной собственности, а также проведение взвешенной макроэкономической политики. В чем тут новизна осталось неясным, так как это же можно было сказать и о курсе, проводимом старым правительством. 

Сергей Румас также отметил, что в центре внимания правительства останутся вопросы структурных преобразований и подчеркнул, что основные сферы реформирования в полной мере соотносятся со взглядами МВФ, однако правительство сохраняет приверженность умеренным темпам реформ. В чем тут новизна также неясно, потому что именно такой политики придерживалось и старое правительство.

Тем не менее, новое правительство надеется на изменение отношения МВФ к Беларуси. Сергей Румас отметил, что рассчитывает на конструктивный подход делегации МВФ, которая посетит Беларусь в ноябре для проведения консультации фонда по статье IV, и сбалансированный отчет этой делегации по статье IV. Это, считает Сергей Румас, станет хорошим поводом освежить диалог МВФ с Беларусью.

Надим Илахи никаких обещаний давать не стал, но отметил, что команда МВФ надеется, что консультации пройдут в конструктивном ключе. Надо отметить, что пока никаких реальных поводов для изменения позиций МВФ новое правительство РБ не дало.


На прошлой неделе о надеждах правительства РБ на возобновление консультаций с МВФ говорил и новый министр финансов РБ Максим Ермолович. В интервью агентству Рейтер он сказал, что перспектива организации новой программы кредитования РБ с МВФ имеется, и к этому вопросу надо будет вернуться в 2020 году.

Вот эта надежда кажется довольно рациональной. Как отметил Максим Ермолович, в 2020 году завершается выполнение пятилетней программы развития страны. К этому времени ожидается, что уровень оплаты услуг ЖКХ населением приблизится к их себестоимости, то есть одно из основных разногласий между МВФ и белорусской стороной будет устранено.

 
 
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Премьер-министр РБ Сергей Румас заявил, что правительство Беларуси будет проводить новый курс, но сохраняет приверженность умеренным темпам экономических реформ....
 
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