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Маршрутка с белорусами врезалась в кран в Украине: семь пострадавших, один в коме

04.10.2018 11:07 — Разное | Партизан  
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В Николаевской области Украины около поселка Кривое Озеро произошла очередная масштабная авария с участием граждан Беларуси.
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В результате ДТП семь человек получили травмы, двое из них — в тяжелом состоянии в реанимации, один в коме. 

ДТП произошло около 6 часов утра 4 октября на 290 км дороги Одесса — Киев в Кривоозерском районе. Mercedes Sprinter с белорусской регистрацией (номера Гомельской области) врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi, который ехал впереди в попутном направлении.

В салоне микроавтобуса было 8 человек. Один после столкновения пересел в другой автомобиль, полиции о нем пока ничего не известно. В результате ДТП пострадали 7 человек, из них 6 граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе — водитель микроавтобуса. Еще один 30-летний пассажир — житель Киева.

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, один из них в тяжелом состоянии.

24-летний водитель подъемного крана не пострадал.


Напомним, в июле в Николаевской области также возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус Одесса — Гомель с номерами Гомельской области врезался в грузовик. Тогда погибли пять человек, 12 с травмами были госпитализированы.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Николаевской области Украины около поселка Кривое Озеро произошла очередная масштабная авария с участием граждан Беларуси.
 
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