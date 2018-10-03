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Они это серьезно? Трамп и Ким Чен Ын названы главными кандидатами на Нобелевскую премию мира

04.10.2018 10:55 — Разное | Партизан  
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Американский журнал Time составил список возможных кандидатов на получение Нобелевской премии мира. В число претендентов вошли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, пишет в среду, 3 октября, издание.


В частности, главными претендентами в списке журнала значатся участники диалога вокруг судьбы Кореи - лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп. 

Лидеры Севера и Юга приложили усилия к тому, чтобы остановить ядерную гонку на полуострове и прекратить ядерные испытания, проведенные КНДР, отмечает Time. Это делает их явными фаворитами в списке кандидатов на Нобелевскую премию. 

Однако комитету будет сложно не принимать во внимание оценки ООН по ситуации в КНДР. Согласно данным правозащитников, в стране продолжаются массовые нарушения прав человека.

Вслед за руководителями Северной и Южной Кореи идет еще один участник межкорейского диалога - президент США. Весной Дональд Трамп добился первой в истории встречи лидеров США и КНДР, прошедшей в Сингапуре. 



В числе претендентов также названы Карлес Пучдемон, инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании, папа Римский Франциск и блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, находящийся в заключении по обвинению в оскорблении ислама.

В то же время среди претендентов из числа организаций Time наиболее вероятным получателем премии называет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эта структура ранее уже дважды получала Нобелевскую премию мира: в 1954 и 1981 годах.

Как известно, лауреатом Нобелевской премии мира ежегодно становится человек или организация, которые, по мнению Нобелевского комитета, сделали больше других для достижения мира на планете. 

Комитет не раскрывает информацию о претендентах на премию. Известно лишь их число - в этом году на получение награды выдвинут 331 претендент - 216 человек и 115 организаций. Объявление лауреата премии состоится 5 октября в Осло.

Напомним, в 2017 году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

 
 
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Американский журнал Time составил список возможных кандидатов на получение Нобелевской премии мира. В число претендентов вошли президент США Дональд Трамп и...
 
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