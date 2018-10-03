Ученые выяснили, как люди чаще гибнут во время селфи

За шесть лет при попытке сделать селфи погибло более 250 человек. К такому выводу пришли специалисты Всеиндийского института медицинских наук, пишет The Washington Post.



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Исследователи проанализировали новостные сообщения о смерти 259 человек при попытке сделать селфи, поступавшие с октября 2011 года по ноябрь 2017 года. Больше всего смертей происходило по причине утопления (70 случаев), инцидентов с транспортом (51), падения (48) и возгорания (48).

Больше половины смертей приходится на Индию, далее следует Россия, США и Пакистан. В работе не упоминаются случаи из Беларуси, однако в 2017 году в нашей стране было как минимум два таких инцидента.

Специалисты отметили, что 85% жертв — молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет. Эксперты также заявляют, что уровень смертности при создании селфи в 2016—2017 годах превысил аналогичный показатель 2014−2015 годов. Скорее всего, это произошло за счет роста использования смартфонов.

Авторы исследования подчеркивают, что могли не учесть все случаи гибели. Множество подобных инцидентов не регистрируется.