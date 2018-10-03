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В Гродно неплательщикам за коммуналку станет легче рассчитаться с долгами

04.10.2018 11:48 — Разное | Tut.by  
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Неплательщикам за коммунальные услуги станет легче рассчитаться с долгами: в Гродно стартует акция «Встретим осень без долгов», сообщает «Гродно Плюс».


Во время этой акции плательщик с просроченной задолженностью за коммунальные услуги может заключить договор на реструктуризацию долга — так называемая рассрочка на срок от 2 до 12 месяцев. Сейчас уже заключено 17 таких договоров на общую сумму почти 80 тысяч белорусских рублей.

— Договор реструктуризации долга может быть заключен с любым гражданином. Единственное, если он проживает в доме ЖСПК, там необходимо получить согласие председателя ЖСПК, потому что это деньги общие, населения, которое проживает в этом же подъезде. Но если смотреть, кто приходит на договор реструктуризации… в основном это малоимущие люди, — говорит директор Единого информационного расчетно-справочного центра Гродно Елена Орел.

Также должник может обратиться за списанием пени — но только при условии полного погашения суммы основного долга. Для этого необходимо обратиться с документами в расчетно-кассовый центр по месту жительства. Потребуются справки о доходах и имущественном положении должников.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно стартует акция "Встретим осень без долгов".
 
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