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Как не надо проезжать переход, буксируя на тросе другой автомобиль

04.10.2018 11:35 — Разное | Tut.by  
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На днях в Гродно в ДТП пострадал пешеход — мужчина сломал ногу. Но произошло это без участия других автомобилей. Как — смотрите видео, опубликованное ГАИ региона.

Водитель VW буксировал на гибкой сцепке Hyundai, пешеходы же решили перейти дорогу на зеленый свет. В какой-то момент мужчина, не заметив оказавшегося поперек перехода троса, зацепился за него и упал.

У пешехода — перелом ноги.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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На днях в Гродно в ДТП пострадал пешеход - мужчина сломал ногу. Но произошло это без участия других автомобилей. Как это? Смотрите видео.
 
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