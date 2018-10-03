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Как не надо проезжать переход, буксируя на тросе другой автомобиль
На днях в Гродно в ДТП пострадал пешеход — мужчина сломал ногу. Но произошло это без участия других автомобилей. Как — смотрите видео,
Водитель VW буксировал на гибкой сцепке Hyundai, пешеходы же решили перейти дорогу на зеленый свет. В какой-то момент мужчина, не заметив оказавшегося поперек перехода троса, зацепился за него и упал.
У пешехода — перелом ноги.
По факту ДТП проводится проверка.
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На днях в Гродно в ДТП пострадал пешеход - мужчина сломал ногу. Но произошло это без участия других автомобилей. Как это? Смотрите видео.
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