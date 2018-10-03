Как не надо проезжать переход, буксируя на тросе другой автомобиль

На днях в Гродно в ДТП пострадал пешеход — мужчина сломал ногу. Но произошло это без участия других автомобилей. Как — смотрите видео, опубликованное ГАИ региона.

Водитель VW буксировал на гибкой сцепке Hyundai, пешеходы же решили перейти дорогу на зеленый свет. В какой-то момент мужчина, не заметив оказавшегося поперек перехода троса, зацепился за него и упал.

У пешехода — перелом ноги.

По факту ДТП проводится проверка.