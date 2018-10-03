"Бузова хотела купить эту машину" – так можно, но не нужно. Как компаниям запустить свой YouTube-канал



Фото с сайта dengi.ua

Многие компании считают, что вести свой ютуб-канал — сложно и дорого. Зачастую так и есть. Однако опыт основателя проекта Автогарант Евгения Захарченко показывает другое. Парень стал ютуб-блогером год назад, чтобы рекламировать свою компанию. Сейчас у него почти 9 тысяч подписчиков и 1,8 млн суммарных просмотров. В месяц канал приводит в среднем 5 клиентов со средним чеком $ 400, а его содержание обходится владельцу в $ 300 в месяц — стоимость услуг режиссера и оператора-монтажера.

Своим опытом и советами для начинающих блогеров Евгений делится в этом материале.

— Абсолютно уверен, что свой ютуб-канал нужен любому бизнесу. Пока одни думают и стесняются, другие забирают хороший кусок пирога. По мере роста канала вас и вашу компанию начинают узнавать все больше людей, смотреть, подписываться и в конце концов проникаться доверием. Вы для них становитесь лидером мнений, постоянно напоминаете о себе. Когда у человека наступит момент покупки товара/услуги, он даже искать никого не будет, потому что знает, где ему помогут.

Я свой ютуб-канал создал год назад для рекламы бизнеса — подбор и помощь в покупке автомобиля.



Фото предоставлено автором

Решился на это после курса по SMM и маркетингу. И не пожалел. Сегодня у меня 9 тысяч подписчиков и почти 1,8 млн просмотров (самое популярное видео — 330 тысяч). В среднем канал приводит в месяц 5 клиентов со средним чеком $ 400, что с лихвой покрывает расходы на создание роликов — $ 300 в месяц (оплата услуг режиссера и оператора-монтажера). Аудитория канала на 80% белорусская, возраст — 22−35 лет.

К чему готовиться перед запуском?

Готовьтесь плакать, расстраиваться и терпеть оскорбления. Какой бы крутой и качественный контент вы ни делали, всегда найдутся те, кто напишет, что вы… (и дальше много не очень приятных слов). Пишут такое, что даже не знаю, как вам передать этот треш. Такая вот цена за успех:)

Что касается техники, если у вас современный смартфон, то можно начать с него. Свой первый ролик я снимал на iPhone 7, в нем же и монтировал. К слову, это был единственный ролик, созданный самостоятельно, потом у меня появилась команда продакшена. Совсем недавно я повторил съемку и монтаж на телефон — получилось, на мой взгляд, неплохо. За неделю видео набрало 11 тысяч просмотров.

Конечно, если есть возможность снимать на хорошую технику — это идеальный вариант. Например, сейчас у моего оператора Canon 6D. Хороший звук обеспечивает обычная петля к камере. Иногда арендуем на выездные съемки беспроводной звук и стабилизатор.

Сколько человек нужно для съемок?

Думаю, это зависит от формата видео. Что-то можно снять на телефон прямо в офисе, а где-то нужно писать сценарий, нанять крутого оператора, арендовать дрон.



Фото предоставлено автором

Наша команда: я (ведущий), оператор (он же монтажер) и режиссер. Ребят решил привлечь, когда понял, что не смогу красиво монтировать, особенно автообзоры. Да и слишком много времени на это уходит. Гораздо удобнее для меня отснять раз в неделю материал и быть уверенным, что ролик сделают профессионалы. Мне остается только проверить и внести правки.

Как искать команду?

Своих ребят я нашел по объявлению услуг по продвижению и раскрутке YouTube. Один из них оказался белорусским блогером (на тот момент у него было 30 тысяч подписчиков, сейчас цифра выросла вдвое) с приличным опытом съемок, поставленной речью и знаниями, как работает эта площадка. Если у вас нет бюджета, то могу посоветовать искать начинающего оператора, который согласится снимать на энтузиазме, за символическую плату. Если бюджет позволяет — то берите хорошую команду продакшена, и она все будет делать за вас:)

Как работать над контентом?

В идеале у вас должен быть контент-план публикаций: что и когда выходит. Но вот у меня с этим проблема — никогда не составляю. Бывает, за день до съемок решаю, что снимать, приходится сильно напрягаться, чтобы придумать идею и сюжет. Наши ролики — это на 80% импровизация и на 20% — работа моего классного режиссера, который из одного моего слова может сделать два предложения.



Фото предоставлено автором

Так как темы у нас всегда автомобильные, соответственно, контент тоже. Ролики выходят каждую субботу в первой половине дня. Говорят, сегодня этого недостаточно для быстрого роста канала. Но снимать больше просто не получается. Думаю, когда полностью автоматизирую основной бизнес, то возьмусь за канал как за отдельный проект и буду выпускать видео 2−3 раза в неделю. Тем более, мне уже и рекламу предлагали: букмекерской конторы, пабликов в ВКонтакте на автотему и другое. Но пока всем отказал — рано еще.

Периодичность и стабильность выпуска роликов очень важны для роботов YouTube. Однажды из-за поездки в Москву у нашей команды не получилось снять видео, и мы пропустили одну субботу. Так со стабильных 10−30 тысяч просмотров мы слетели на 1−3 тысячи. Восстанавливались около двух месяцев. Было очень обидно, больше таких промахов не допускали.

Оптимальная длина видео для ютуб-канала — 3−10 минут. Никогда не делайте картинку статичной. Если в ролике нет динамичности, то его быстро закроют от скуки. А чем меньше минут его посмотрят, тем больше шансов, что он потухнет, и YouTube не будет его рекомендовать к просмотру.

Даже если у вас в кадре будет что-то одно, например, ведущий, то каждые 15−30 секунд должно быть движение — меняйте фокус или расстояние камеры до объекта. К слову, это можно сделать на монтаже.

Как оформить видео?

Название для видео нужно придумывать цепляющее, но оно должно отражать как минимум 30% сути ролика. Можно, конечно, подписать «Бузова хотела купить эту машину» — видео моментально взлетит, но его очень быстро заблокируют. А вообще это называется «кликбейт», и людям очень не нравится, когда написано одно, а по факту — совершенно другое. Сам через это прошел. Как-то выложил вот это видео:

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Обратите внимание на количество лайков и дизлайков под видео — последних больше. А все из-за заголовка: налог-то отменили, но только для владельцев электромобилей. Отсюда и негатив.

Советую не забывать про теги и ставить их по своей или схожей тематике — тут все зависит, на кого ориентировано видео.

Как раскрутить канал?

Считаю, главные критерии роста канала:

Постоянство выпусков

Качество роликов

Терпение команды.

Один раз я попробовал провести конкурс с призом в $ 100 — и понял, что для меня это не работает. Условия были классические: подписаться на канал и группу в ВКонтакте, в комментариях под видео оставить ссылку на свой аккаунт в ВК, победителя выбирал рандомно. В итоге ко мне пришли человек 100 — как-то дороговато по $ 1 за подписчика. Больше платные методы я не использовал.

Динамика роста канала напрямую зависит от выхода видео. Появился, например, интересный ролик, его посмотрели 50 тысяч пользователей — и на канал придет минимум 500 подписчиков. А если посмотрели 10 тысяч, то и подписчиков, соответственно, меньше. В среднем на мой канал в месяц подписывается тысяча человек.

Очень многие блогеры в конце роликов призывают ставить лайк, оставлять комментарии, делиться видео с друзьями и не забывать подписываться на канал. Сам в это не верил, но как-то попробовал и сравнил статистику — оказалось, действительно работает. Точную цифру не назову, но примерно на 20% лайков и подписок становится больше. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и оставляйте комментарии под материалом:)