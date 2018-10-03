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Румас сменил представителей государства в БНБК
В соответствии с
Ими стали заместитель премьер-министра Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Документ принят в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и вступает в силу со дня его принятия.
Об этом
Таким образом, прежнее постановление от 11 января 2018 года о назначении представителем государства Игоря Брыло утрачивает силу.
Напомним, БНБК в настоящее время занимается строительством комплекса по производству высокотехнологичных кормов и кормовых добавок, административных зданий и инфраструктуры в Пуховичском районе. Общие инвестиционные затраты на проект составляют $733 млн. Финансирование осуществляется за счет льготного китайского кредита от Эксимбанка.
Сегодня доля государства в предприятии составляет 25%.
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В соответствии с постановлением от 3 октября, подписанном Сергеем Румасом, в органах управления ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»...
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