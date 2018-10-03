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«Почему моя супруга должна терпеть немытого мужчину в чистой постели?»

04.10.2018 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
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«Почему моя супруга должна терпеть немытого мужчину в чистой постели?»
Фото из открытых источников

«АиФ» уже писал про отключения горячей воды в жилых домах Минска в ночное время: мол, все законно и сетовать не на что. Но законно ли в одностороннем порядке, без письменного предупреждения отключать услугу, которая полностью мной оплачена? По «жировке» я плачу исправно. И если, придя с работы, я не могу принять душ, то, значит, услуга мне не оказывается или оказывается некачественно. Почему летом, когда было жарко, всю неделю после работы во вторую смену мне приходилось ложиться спать немытым? Почему, простите, моя супруга должна терпеть немытого мужчину в чистой постели? Почему с наступлением холодов я должен мерзнуть под ледяным душем? И почему за ночные отключения не делают скидку в «жировке»? Я понимаю, что это вопросы без ответов. Что должно произойти, чтобы это безобразие закончилось?

А.Степанов, Минск

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно существующей практике в период с 00.00 и, как правило, до 5.00 теплоэнергетики отключают циркуляционно­повысительные насосы, которые обеспечивают транспортировку горячей воды в системе водоснабжения жилого дома. В УП «Минсккоммунтеплосеть» планируют до конца текущего года отказаться от ночных отключений горячей воды. А вот в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», обслуживающем около половины городского жилфонда, пока не собираются переводить насосы на круглосуточный режим работы. Узнать, какая организация поставляет горячую воду, можно, позвонив в ЖЭУ или по телефону 115.

 

 
Теги: Минск
 
 
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«АиФ» уже писал про отключения горячей воды в жилых домах Минска в ночное время: мол, все законно и сетовать не на что. Но законно ли в одностороннем порядке, без...
 
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