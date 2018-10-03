БЖД меняет расписание поездов под зимнее время

В ночь с 27 на 28 октября Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки часов на 1 час назад, сообщает БЕЛТА .

Так, с 29 октября поезд №86/85 Минск-Киев будет отправляться из Минска в 22.40 и прибывать в Киев в 7.55 (ранее - в 8.56). Обратно поезд будет отправляться в 21.09 (сейчас - в 22.34), а время прибытия в Минск останется прежним - 8.38.

С 27 октября поезд № 87/88 Минск — Рига отправится из Минска без изменений в 20.38, а в Ригу прибудет в 8.28 вместо прежних 7.30. Обратно будет выезжать из Риги в 19.20, в белорусской столице окажется в 7.50.



Поезд № 128 выедет из Варшавы в 08.25, в Брест он приедет в 14.49. Поезд № 726 отправится из Бреста в 15.15 и прибудет в Минск в 18.49.

Кроме того, после перехода стран-соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, следующих транзитом по Беларуси в страны Западной Европы.

Также будет скорректировано расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории Беларуси.

