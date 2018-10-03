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БЖД меняет расписание поездов под зимнее время
04.10.2018 11:49 — Разное | Аргументы и факты
В ночь с 27 на 28 октября Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки часов на 1 час назад, сообщает
Так, с 29 октября поезд №86/85 Минск-Киев будет отправляться из Минска в 22.40 и прибывать в Киев в 7.55 (ранее - в 8.56). Обратно поезд будет отправляться в 21.09 (сейчас - в 22.34), а время прибытия в Минск останется прежним - 8.38.
Кроме того, после перехода стран-соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, следующих транзитом по Беларуси в страны Западной Европы.
Также будет скорректировано расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории Беларуси.
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БЖД скорректировала расписание поездов с учетом перехода Украины и ЕС на зимнее время.
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