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Будет ли экономия? Как уменьшить платежи за электроэнергию и газ

04.10.2018 11:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Будет ли экономия? Как уменьшить платежи за электроэнергию и газ
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Постановлениями Совмина Беларуси от 23 марта 2016 г. №233 и от 29 июня 2018 г. №510 внесены изменения и дополнения в Постановление Совмина от 12 июня 2014 г. №571 «Об утверждении положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно­коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их структурных элементов», сообщает Министерство энергетики Беларуси.

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В соответствии с изменениями плата за услуги электроснабжения и газоснабжения взимается в зависимости от объемов их потребления в месяц с плательщиков жилищно­коммунальных услуг, зарегистрированных по месту жительства. А также с плательщиков жилищно­коммунальных услуг ­ неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста, лиц, имеющих право на льготы по оплате услуг электроснабжения и газоснабжения в соответствии со ст. 16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан». Это также касается инвалидов III группы, зарегистрированных по месту пребывания, на основании письменного заявления, представляемого исполнителю, и соответствующих документов (например, пенсионного удостоверения и документа, подтверждающего, что пенсионер не работает, или удостоверения инвалида или инвалидов III группы), в оснащенных приборами учета расхода электрической энергии жилых помещениях одноквартирных жилых домов, квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, в оснащенных газовыми отопительными приборами и приборами учета расхода газа жилых помещениях одноквартирных жилых домов, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, в садовых домиках (дачах).

Будет ли экономия? Как уменьшить платежи за электроэнергию и газ
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Субсидируемые тарифы

Если гражданин ­ собственник жилого помещения ­ неработающий пенсионер, достигший общеустановленного пенсионного возраста, лицо, имеющее право на льготы по оплате услуг электроснабжения и газоснабжения, или инвалид III группы и зарегистрирован в жилом помещении (доме) по месту пребывания, то он может осуществлять расчеты за электрическую энергию и газ по субсидируемым тарифам (ценам) с учетом дифференциации в зависимости от объемов потребления. Для этого необходимо обратиться в энергоснабжающую и газоснабжающую организации с письменным заявлением и документами:

  • о регистрации по месту пребывания по указанному адресу;
  • пенсионным удостоверением и трудовой книжкой либо другим документом, подтверждающим, что пенсионер не осуществляет трудовой деятельности (для неработающих пенсионеров);
  • удостоверением инвалида (для лиц, имеющих право на льготы, или инвалидов III группы).

Данное изменение позволит неработающим пенсионерам и инвалидам уменьшить платежи за потребленную электроэнергию и газ.

Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется на срок до одного года, без снятия их с регистрационного учета по месту жительства (граждане зарегистрированы по месту жительства в городской квартире и одновременно могут иметь регистрацию по месту пребывания в сельском доме, куда выезжают на летний период). По вопросу регистрации по месту пребывания гражданам необходимо обращаться в сельский (поселковый) исполнительный комитет.

Начисление платы за услуги электро­, газоснабжения по субсидируемым («льготным») тарифам (ценам) для данной категории граждан будет производиться со дня подачи гражданином заявления в энерго­, газоснабжающую организацию.

Новая группа потребителей

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Пункт 44 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно­коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного Постановлением Совмина №571, дополнен группой потребителей, чьи жилые помещения (жилые дома) не оборудованы в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения, но оборудованы в установленном порядке системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом только в целях приготовления пищи и отопления, с установлением следующего порядка оплаты услуг электроснабжения:

  • до 250 кВт·ч включительно ­ по субсидируемым тарифам для населения;
  • свыше 250 до 400 кВт·ч включительно ­ по субсидируемым тарифам для населения с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;
  • свыше 400 кВт·ч ­ по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

К этой группе относятся граждане, проживающие в жилых помещениях (одноквартирных жилых домах, квартирах в многоквартирных и блокированных жилых домах), оборудованных системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом, оснащенных газовыми плитами и (или) газовыми отопительными котлами, в которых природный газ используется в качестве топлива для выработки тепловой энергии исключительно для целей отопления.

В соответствии с подпунктом 6.4 пункта 6 Постановления Совмина №571 облисполкомы и Мингорисполком обеспечивают на безвозмездной основе ежемесячное информирование  организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно­коммунальные услуги, в том числе газо­ и энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз» и ГПО «Белэнерго», о жилых домах (жилых помещениях), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения, и оборудованных в установленном порядке системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом только для приготовления пищи и отопления.

Дополнительная информация от граждан не требуется. Расчеты за услуги электроснабжения с плательщиками, относящимися к данной группе потребителей, будут осуществляться за потребленную начиная с июля 2018 г. электроэнергию.

 
 
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Какие изменения внесены в порядок оплаты услуг электро- и газоснабжения? А. Редько, Гродно
 
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