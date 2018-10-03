Как в Беларуси с 2000 года изменились расходы на пенсии, пособия на детей и больничные

Доходы Фонда соцзащиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в первом полугодии превысили 6,7 миллиарда рублей, а расходы — 6,4 миллиарда. Основная часть денег по-прежнему расходуется на пенсии. Однако по сравнению, к примеру, с «пиковым» 2006 годом эта статья расходов заметно сократилась в общем объеме расходов фонда. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как менялись траты фонда соцзащиты с 2000 по 2017 годы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Из фонда социальной защиты выплачивают все виды пенсий и государственные пособия. Также отсюда финансируют мероприятия по обеспечению занятости населения, санаторно-курортное лечение и оздоровление, специализированные учебно-спортивные учреждения профсоюзов. Кроме того, в отчетности фонда отдельно прописано «иные расходы в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании». Запланировано, что в 2018 году они составят 205 700 рублей.

Основные выплаты из бюджета фонда приходятся на пенсии — трудовые, пенсии госслужащим, пенсии за особые заслуги. Но если в 2006 году на выплату денег те, кто находится на заслуженном отдыхе, тратили 83% бюджета ФСЗН, в 2008-м — 81%, в 2010-м — 80,4%, то в 2016-м — 76,7%. В прошлом году этот показатель увеличился до 77,4%, а в первом полугодии 2018-го — 76,7%.

При этом начиная с 2013 года заметно выросли расходы на выплату пособий по беременности и родам, на рождение ребенка и по уходу за ребенком. Если в 2000 году на эту статью расходов приходилось 4,2% бюджета фонда, то в 2013-м — 11,9%, в 2016-м — 13,2%. В прошлом году этот показатель составил 12,8%. В денежном выражении расходы на эти пособия в прошлом году выросли: с 1 миллиарда 528 миллионов рублей в 2016-м году до 1 миллиарда 573 миллиона рублей в 2017-м. Напомним, в 2013 году в Беларуси подняли размеры детских пособий.

Доля расходов на пособия по временной нетрудоспособности в бюджете ФСЗН заметно сократилась с 2000 года. В прошлом году этот показатель составил 4,6%, а в 2000-м — 7%. В 2011 году — и вовсе 7,4%. В денежном выражении расходы на больничные растут третий год подряд. К примеру, в 2016 году на них потратили 508 миллионов рублей, а в прошлом — 561 миллион рублей.

Напомним, в Минтруда озадачены тем, что в стране растут расходы на пособия по временной нетрудоспособности. Эту проблему намерены решать совместно с Минздравом.

В целом же на все пособия в прошлом году, как и в 2016-м, потратили 21,2% бюджета фонда. В 2000 году, к примеру, этот показатель составил 15,5%. В первом полугодии 2018-го на эти нужды израсходовали 22,5% бюджета.

Общая сумма поступлений фонда из всех источников составила в прошлом году 12,4 миллиарда рублей. При этом собственные доходы бюджета фонда составили 11,2 миллиарда рублей. Это на 8% больше, чем в 2016-м. Остальные средства бюджета фонда — субвенции и межбюджетные трансферы из республиканского бюджета. В бюджет Фонда социальной защиты населения в этом году намерены «влить» при необходимости 686 миллионов рублей. Эти средства при необходимости будут направлены на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Напомним, в прошлом году в фонд «вливали» почти 520 миллионов рублей.

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