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Как в Беларуси с 2000 года изменились расходы на пенсии, пособия на детей и больничные
Доходы Фонда соцзащиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в первом полугодии
Основные выплаты из бюджета фонда приходятся на пенсии — трудовые, пенсии госслужащим, пенсии за особые заслуги. Но если в 2006 году на выплату денег те, кто находится на заслуженном отдыхе, тратили 83% бюджета ФСЗН, в 2008-м — 81%, в 2010-м — 80,4%, то в 2016-м — 76,7%. В прошлом году этот показатель увеличился до 77,4%, а в первом полугодии 2018-го — 76,7%.
При этом начиная с 2013 года заметно выросли расходы на выплату пособий по беременности и родам, на рождение ребенка и по уходу за ребенком. Если в 2000 году на эту статью расходов приходилось 4,2% бюджета фонда, то в 2013-м — 11,9%, в 2016-м — 13,2%. В прошлом году этот показатель составил 12,8%. В денежном выражении расходы на эти пособия в прошлом году выросли: с 1 миллиарда 528 миллионов рублей в 2016-м году до 1 миллиарда 573 миллиона рублей в 2017-м. Напомним, в 2013 году в Беларуси
Доля расходов на пособия по временной нетрудоспособности в бюджете ФСЗН заметно сократилась с 2000 года. В прошлом году этот показатель составил 4,6%, а в 2000-м — 7%. В 2011 году — и вовсе 7,4%. В денежном выражении расходы на больничные растут третий год подряд. К примеру, в 2016 году на них потратили 508 миллионов рублей, а в прошлом — 561 миллион рублей.
Напомним, в Минтруда
В целом же на все пособия в прошлом году, как и в 2016-м, потратили 21,2% бюджета фонда. В 2000 году, к примеру, этот показатель составил 15,5%. В первом полугодии 2018-го на эти нужды
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как менялись расходы фонда социальной защиты с 2000 по 2017 годы.
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