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В двух минских кинотеатрах "Венома" покажут ночью
Минские кинотеатры «Салют» и «Беларусь» 5 и 6 октября
Киноночь с «Веномом» стартует уже завтра, 5 октября, в обоих кинотеатрах — в «Беларуси» в 23:05, в «Салюте» в 23:50. В кинотеатре «Беларусь» поздний сеанс ожидаемой киноновинки пройдет еще и 6 октября также в 23:05.
Напомним: если вы хотите попасть на «Венома» бесплатно, в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты
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5 и 6 октября в Минске состоятся дополнительные сеансы фантастического триллера с Томом Харди.
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