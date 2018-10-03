Минские кинотеатры «Салют» и «Беларусь» 5 и 6 октября организуют ночные сеансы фантастического триллера с Томом Харди «Веном» , который выходит в прокат сегодня.

Киноночь с «Веномом» стартует уже завтра, 5 октября, в обоих кинотеатрах — в «Беларуси» в 23:05, в «Салюте» в 23:50. В кинотеатре «Беларусь» поздний сеанс ожидаемой киноновинки пройдет еще и 6 октября также в 23:05.

О чем кино: В центре сюжета — Веном, один из самых известных антигероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока. Когда и где: 5 и 6 октября в 23:05 в кинотеатре «Беларусь»; 5 октября в 23:50 в кинотеатре «Салют». Сколько: от 6 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Напомним: если вы хотите попасть на «Венома» бесплатно, в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены уже завтра, 5 октября.





Читайте также

«Люди не сразу поняли, что это фанатская работа». Минчанин создал свой трейлер к «Веному» Минске, на которые мы рекомендуем запастись билетами">

9 премьер октября в Минске, на которые мы рекомендуем запастись билетами