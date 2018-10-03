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В двух минских кинотеатрах "Венома" покажут ночью

04.10.2018 12:09 — Разное | Tut.by  
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Минские кинотеатры «Салют» и «Беларусь» 5 и 6 октября организуют ночные сеансы фантастического триллера с Томом Харди «Веном», который выходит в прокат сегодня.

Киноночь с «Веномом» стартует уже завтра, 5 октября, в обоих кинотеатрах — в «Беларуси» в 23:05, в «Салюте» в 23:50. В кинотеатре «Беларусь» поздний сеанс ожидаемой киноновинки пройдет еще и 6 октября также в 23:05.

О чем кино: В центре сюжета — Веном, один из самых известных антигероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока.

Когда и где: 5 и 6 октября в 23:05 в кинотеатре «Беларусь»; 5 октября в 23:50 в кинотеатре «Салют».

Сколько: от 6 рублей.

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Напомним: если вы хотите попасть на «Венома» бесплатно, в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены уже завтра, 5 октября.


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Теги: Минск
 
 
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5 и 6 октября в Минске состоятся дополнительные сеансы фантастического триллера с Томом Харди.
 
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