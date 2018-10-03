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Сельхозпредприятия района ведут уборку кукурузы

04.10.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Все силы на уборку кукурузы

Уборочная страда вышла на новый этап – сельхозпредприятия района ведут уборку кукурузы. В ОАО «Батчи» этой ценной кормовой культуре отведено 1222 гектара. Аграрии удовлетворены: в нынешнем сезоне «царица полей» оправдала все надеждывыросла до 3-х метров высотой и дала по не менее двух  початков на растении. Уборку на зерно и зелёный корм осуществляют опытные механизаторы Сергей Селях, Владимир Радчук, Александр Мороз и Владимир Снитко.

Сельхозпредприятия района ведут уборку кукурузы

Впервые на поля с кукурузой кормоуборочные комбайны «КВК-800» и «Ягуар-850» вышли в конце августа. По состоянию на 1 октября убрано свыше 50% площадей. Кукуруза позволит сформировать кормовую базу на зимне-стойловый период (планируется заготовить порядка 30 тысяч тонн кукурузного силоса) и обеспечит сочными питательными кормами поголовье.

– Кукурузный силос — это огромный ресурс, один из важных компонентов рациона питания животных, – рассказывает специалист по кормозаготовкам Анатолий Сахарчук . –  Заготовив качественную силосную массу, хозяйство будет иметь хорошую отдачу в виде среднесуточных привесов крупного рогатого скота и надоев молока.

Просто убрать кукурузу с полей недостаточно. Её надо сохранить в течение года, ведь продуктивность жизни животных  напрямую зависит от правильной заготовки и закладки. Этому вопросу в сельхозорганизации уделяется должное внимание. Важным условием при заготовке силоса является правильно настроенная техника.  Специалист по кормозаготовкам следит за высотой среза стеблей. Нужно, чтобы она была отрегулирована на определенном  уровне, что позволит избежать распространения вредоносных бактерий, способных снизить питательную ценность корма.

Что касается заготовки кукурузы на зерно, то по плану её предстоит убрать на площади 120 гектаров. На 1 октября «королева полей» убрана с площади 60 гектаров, намолочено 450 тонн зерна при урожайности 80 центнеров с гектара.

–Урожайность у нас выше среднего, при таких показателях велика вероятность того, что нам не придётся покупать фураж, – рассказывает главный агроном Николай Якимчук. Агрономическую службу хозяйства он возглавил несколько месяцев назад и уже успел оценить работу специалистов этой сферы. Качественные семена, дающие более развитый початок, соблюдение сроков сева, своевременная подкормка и химическая прополка способствовали  значительным прибавкам урожая зерна.  По агрономическим срокам, обмолот кукурузы на зерно можно продолжать до первых заморозков. По прогнозам хозяйства, логическая точка в завершении сельскохозяйственного года будет поставлена к 15 октября.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: главный агроном Николай Якимчук, специалист по кормозаготовкам Анатолий Сахарчук, механизатор Александр Мороз.

 
 
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