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Румас сменил представителей государства в БНБК

04.10.2018 11:59 — Разное | БДГ  
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В соответствии с постановлением от 3 октября, подписанном Сергеем Румасом, в органах управления ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» назначены новые представители государства.

Ими стали заместитель премьер-министра Михаил Русый и министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Документ принят в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и вступает в силу со дня его принятия.

Об этом сообщается на сайте Совета министров Беларуси.

Таким образом, прежнее постановление от 11 января 2018 года о назначении представителем государства Игоря Брыло утрачивает силу.

Напомним, БНБК в настоящее время занимается строительством комплекса по производству высокотехнологичных кормов и кормовых добавок, административных зданий и инфраструктуры в Пуховичском районе. Общие инвестиционные затраты на проект составляют $733 млн. Финансирование осуществляется за счет льготного китайского кредита от Эксимбанка.

Сегодня доля государства в предприятии составляет 25%.

СМИ ранее сообщали, что в корпорации есть «кыргызский след»: директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий - никто иной, как бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов (TUT.BY), который на родине заочно приговорен к пожизненному заключению и находится в розыске. Кыргызская сторона потребовала экстрадиции беглого политика.

 
 
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В соответствии с постановлением от 3 октября, подписанном Сергеем Румасом, в органах управления ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация»...
 
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