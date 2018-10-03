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Ученые развенчали миф о пользе бокала вина в день
Не стоит считать бокал вина в день полезным для здоровья. К такому выводу пришли ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), пишет
Исследователи проанализировали данные более 400 тысяч людей от 18 до 85 лет и обнаружили закономерность: потребление одной или двух порций алкоголя (
— Считается, что один-два бокала в день — это ничего страшного. Некоторые исследования даже предполагают, что это улучшает здоровье. Но сейчас мы знаем, что регулярное употребление даже самых малых порций алкоголя повышает вероятность ранней смерти, — пояснила Сара Хартц, автор работы.
Хотя раньше ученые называли умеренное потребление алкоголя полезным для сердца, Хартц говорит, что отрицательное влияние на здоровье будет сильнее: уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, но увеличивается риск развития рака. Особенно важно об этом помнить пожилым людям:
— Эти дополнительные 20% риска смерти будут весьма серьезной проблемой если не для 20-летних, то для 75-летних людей, чьи шансы умереть и так высоки.
В этом году было опубликовано другое, более
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К такому выводу пришли ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).
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