Ученые развенчали миф о пользе бокала вина в день

Не стоит считать бокал вина в день полезным для здоровья. К такому выводу пришли ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), пишет EurekAlert .



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Исследователи проанализировали данные более 400 тысяч людей от 18 до 85 лет и обнаружили закономерность: потребление одной или двух порций алкоголя ( порция — это, например, бокал вина или банка пива) четыре раза в неделю или чаще увеличивает риск ранней смерти на 20% по сравнению с теми, кто пьет трижды в неделю или реже. Зависимость сохраняется в любом возрасте. Статья опубликована в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

— Считается, что один-два бокала в день — это ничего страшного. Некоторые исследования даже предполагают, что это улучшает здоровье. Но сейчас мы знаем, что регулярное употребление даже самых малых порций алкоголя повышает вероятность ранней смерти, — пояснила Сара Хартц, автор работы.

Хотя раньше ученые называли умеренное потребление алкоголя полезным для сердца, Хартц говорит, что отрицательное влияние на здоровье будет сильнее: уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, но увеличивается риск развития рака. Особенно важно об этом помнить пожилым людям:

— Эти дополнительные 20% риска смерти будут весьма серьезной проблемой если не для 20-летних, то для 75-летних людей, чьи шансы умереть и так высоки.

В этом году было опубликовано другое, более крупное исследование , которое также предупреждало об опасности даже умеренного употребления алкоголя.