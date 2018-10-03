ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подробности ДТП в Украине: микроавтобус врезался в грузовой подъемный кран

04.10.2018 12:13 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности крупного ДТП в Николаевской области Украины. Микроавтобус, в котором, как сообщается, находились семеро граждан Беларуси, врезался в грузовой подъемный кран. Такая информация размещена на официальном сайте Национальной полиции Украины, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, 4 октября, около шести утра на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter на белорусских номерах с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении. В салоне микроавтобуса находились восемь человек. Один из пассажиров, гражданин Беларуси, после столкновения пересел в другое транспортное средство, информация о его состоянии в настоящее время неизвестна. В результате ДТП пострадали семь человек: шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса. А также еще один пассажир - 30-летний житель Киева. С телесными повреждениями разной степени тяжести они доставлены в Кривоозерскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, известно, что один из них находится в тяжелом состоянии. 24-летний водитель грузового подъемного крана, житель Одессы, не пострадал. На месте аварии работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось БЕЛТА, министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.-0-

Фото Национальной полиции Украины

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности крупного ДТП в Николаевской области Украины. Микроавтобус, в котором, как сообщается, находились семеро...
 
Новости дня
Новости разные
 
В двух минских кинотеатрах "Венома" покажут ночью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика