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300 новых точек Wi-Fi появятся в Гродненской области в следующем году

04.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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300 новых точек Wi-Fi появятся в Гродненской области в следующем году
 
Цифра пока ориентировочная. В Гродненском филиале РУП «Белтелеком» подчеркнули, что, возможно, она возрастет, если хозяева и других магазинов, гостиниц, кафе проявят желание организовать у себя точки доступа к интернету. Как показывает статистика, активность и так довольно высока. В области уже работают порядка 60 тысяч точек Wi-Fi.
 
– Они есть почти во всех гостиницах и кафе. Более 70 точек организовано на объектах придорожного сервиса, в том числе на протяжении трассы М6. Практически все заправочные станции в области позаботились о том, чтобы их клиенты могли иметь доступ к Wi-Fi, – отметили в Гродненском филиале РУП «Белтелеком».
 
 Дальнейшее развитие беспроводного интернета специалисты во многом связывают с растущим интересом к нашему региону у безвизовых путешественников. В борьбе за туриста объекты торговли, питания, размещения стараются создавать максимально комфортные условия для гостей. Давно уже неотъемлемой частью сервиса стало предоставление клиентам свободного доступа к интернету. 
 
Как рассказали в службе технической поддержки РУП «Белтелеком», иностранцы могут подключиться к Wi-Fi даже без наличия роуминга и белорусской sim-карты. При авторизации им необходимо ввести свой номер телефона, а за кодом доступа обратиться непосредственно к администратору кафе или гостиницы. 
– По всей стране насчитывается порядка 600 тысяч точек Wi-Fi. К концу года планируется организовать еще около 2,5 тысячи. Примерно столько же появится ко II Европейским играм, – об этом в интервью телеканалу Беларусь-1 в программе «Разговор у Президента» рассказал  министр связи и информатизации Константин Шульган.
 
Министр подчеркнул, что упор в вопросе организации интернета будет сделан в том числе и на все виды общественного транспорта.
 
 
Жанна БАЙГОТ
http://grodnonews.by/
 
 
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      Цифра пока ориентировочная. В Гродненском филиале РУП «Белтелеком» подчеркнули, что, возможно, она возрастет, если хозяева и других магазинов, гостиниц, кафе...
 
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