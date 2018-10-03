300 новых точек Wi-Fi появятся в Гродненской области в следующем году

Цифра пока ориентировочная. В Гродненском филиале РУП «Белтелеком» подчеркнули, что, возможно, она возрастет, если хозяева и других магазинов, гостиниц, кафе проявят желание организовать у себя точки доступа к интернету. Как показывает статистика, активность и так довольно высока. В области уже работают порядка 60 тысяч точек Wi-Fi.

– Они есть почти во всех гостиницах и кафе. Более 70 точек организовано на объектах придорожного сервиса, в том числе на протяжении трассы М6. Практически все заправочные станции в области позаботились о том, чтобы их клиенты могли иметь доступ к Wi-Fi, – отметили в Гродненском филиале РУП «Белтелеком».

Дальнейшее развитие беспроводного интернета специалисты во многом связывают с растущим интересом к нашему региону у безвизовых путешественников. В борьбе за туриста объекты торговли, питания, размещения стараются создавать максимально комфортные условия для гостей. Давно уже неотъемлемой частью сервиса стало предоставление клиентам свободного доступа к интернету.

Как рассказали в службе технической поддержки РУП «Белтелеком», иностранцы могут подключиться к Wi-Fi даже без наличия роуминга и белорусской sim-карты. При авторизации им необходимо ввести свой номер телефона, а за кодом доступа обратиться непосредственно к администратору кафе или гостиницы.