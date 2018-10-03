ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава "Беларуськалия" назвал "балластом" сотрудников, ушедших на "Славкалий"

04.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Глава "Беларуськалия" назвал "балластом" сотрудников, ушедших на "Славкалий"

"Беларуськалий" не жалеет о переходе своих сотрудников на работу в "Славкалий", потому что предприятие таким образом избавляется от балласта, заявил гендиректор Иван Головатый в интервью ведомственному журналу Комитета госконтроля.

"Стабильность и балласт"

Сейчас неподалеку от Любани строится Нежинский горно-обогатительный комбинат, где главным инвестором является "Славкалий" российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Предприятие будет производить до 2 млн тонн калийных удобрений по самым современным технологиям.

Генеральный директор "Беларуськалия" признал, что сейчас "Славкалий" предлагает своим сотрудникам более высокую зарплату, чем отечественный гигант.

"Кое-кто из солигорских калийщиков клюнул на заманчивое предложение. Однако сомневаюсь, что "Славкалию" удастся удержать такой уровень зарплаты после запуска производства", - считает Иван Головатый.

По его мнению, это всего лишь временное денежное преимущество, которое российский инвестор предоставляет здесь и сейчас, а "Беларуськалий" в свою очередь - стабильное предприятие, что более ценно на длительном промежутке времени.

Именно поэтому гендиректору Ивану Головатому своих бывших сотрудников "не жаль: предприятие, таким образом, избавляется от балласта".

В январе этого года, согласно статистике, средняя зарплата в Солигорском районе превысила 1400 рублей, при этом средний доход там превысил даже заработки в столичном регионе на 300 рублей.

"Локомотив становится на рельсы"

В пресс-службе "Славкалия" корреспонденту Sputnik сказали, что "воздержатся от комментариев на эту тему".

В сентябре на прошедшем штабе строительства Нежинского горно-обогатительного комбината Михаил Гуцериев высоко оценил ход работ.

"Вижу очевидный прогресс, локомотив становится на рельсы", – заявил тогда российский инвестор.

В настоящее время на площадку Нежинского ГОКа немецкая компания доставила первый стволопроходческий комплекс SBR весом 400 тонн, для чего понадобилось 42 фуры. В конце октября на предприятии под Любанью ожидают, что прибудет и второй SBR.

В октябре текущего года первая SBR начнет проходку на будущем стволе шахты калийного рудника, а в течение 2019-2020 года будет готова проектно-сметная документация по фабрике для производства удобрений. Таким образом, по завершении проходки ствола шахты на глубину в 800 метров до полезного горизонта будет полностью готова производственная площадка.

Sputnik.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Беларуськалий" не жалеет о переходе своих сотрудников на работу в "Славкалий", потому что предприятие таким образом избавляется от балласта, заявил гендиректор...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сельхозпредприятия района ведут уборку кукурузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика