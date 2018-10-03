



"Беларуськалий" не жалеет о переходе своих сотрудников на работу в "Славкалий", потому что предприятие таким образом избавляется от балласта, заявил гендиректор Иван Головатый в интервью ведомственному журналу Комитета госконтроля.

"Стабильность и балласт"

Сейчас неподалеку от Любани строится Нежинский горно-обогатительный комбинат, где главным инвестором является "Славкалий" российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Предприятие будет производить до 2 млн тонн калийных удобрений по самым современным технологиям.

Генеральный директор "Беларуськалия" признал, что сейчас "Славкалий" предлагает своим сотрудникам более высокую зарплату, чем отечественный гигант.

"Кое-кто из солигорских калийщиков клюнул на заманчивое предложение. Однако сомневаюсь, что "Славкалию" удастся удержать такой уровень зарплаты после запуска производства", - считает Иван Головатый.

По его мнению, это всего лишь временное денежное преимущество, которое российский инвестор предоставляет здесь и сейчас, а "Беларуськалий" в свою очередь - стабильное предприятие, что более ценно на длительном промежутке времени.

Именно поэтому гендиректору Ивану Головатому своих бывших сотрудников "не жаль: предприятие, таким образом, избавляется от балласта".

В январе этого года, согласно статистике, средняя зарплата в Солигорском районе превысила 1400 рублей, при этом средний доход там превысил даже заработки в столичном регионе на 300 рублей.

"Локомотив становится на рельсы"

В пресс-службе "Славкалия" корреспонденту Sputnik сказали, что "воздержатся от комментариев на эту тему".

В сентябре на прошедшем штабе строительства Нежинского горно-обогатительного комбината Михаил Гуцериев высоко оценил ход работ.

"Вижу очевидный прогресс, локомотив становится на рельсы", – заявил тогда российский инвестор.

В настоящее время на площадку Нежинского ГОКа немецкая компания доставила первый стволопроходческий комплекс SBR весом 400 тонн, для чего понадобилось 42 фуры. В конце октября на предприятии под Любанью ожидают, что прибудет и второй SBR.

В октябре текущего года первая SBR начнет проходку на будущем стволе шахты калийного рудника, а в течение 2019-2020 года будет готова проектно-сметная документация по фабрике для производства удобрений. Таким образом, по завершении проходки ствола шахты на глубину в 800 метров до полезного горизонта будет полностью готова производственная площадка.