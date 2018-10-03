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В деревне под Слуцком из дома похитили кусок колбасы и икону
04.10.2018 — Разное | Слуцк Город
2 октября Райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК по заявлению, поступившему от жителя деревни Кирово Слуцкого района.
Хозяин дома в милиции рассказал, что с 10:00 1 октября до 9:00 2 октября неустановленный преступник выдавил оконное стекло и проник в его дом, откуда похитило 300 грамм колбасы и икону. Об этом
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что преступление совершил 49-летний неработающий инвалид 3-й группы и 56-летняя ранее неоднократно судимая за хищения пенсионерка. Оба проживают в Слуцке и в настоящее время задержаны.
На вопрос, чем преступников привлекла икона, ответил заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц:
— Задержанные - лица асоциального поведения - брали всё, что представляло какую-то ценность. Поскольку преступление квалифицируется по части 2 статьи 205, как кража с проникновением в жилище, незначительная сумма ущерба не играет роли для возбуждения уголовного дела.
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2 октября Райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК по заявлению, поступившему от жителя деревни Кирово Слуцкого района.
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