В деревне под Слуцком из дома похитили кусок колбасы и икону





2 октября Райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК по заявлению, поступившему от жителя деревни Кирово Слуцкого района.

Хозяин дома в милиции рассказал, что с 10:00 1 октября до 9:00 2 октября неустановленный преступник выдавил оконное стекло и проник в его дом, откуда похитило 300 грамм колбасы и икону. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что преступление совершил 49-летний неработающий инвалид 3-й группы и 56-летняя ранее неоднократно судимая за хищения пенсионерка. Оба проживают в Слуцке и в настоящее время задержаны.

На вопрос, чем преступников привлекла икона, ответил заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц:

— Задержанные - лица асоциального поведения - брали всё, что представляло какую-то ценность. Поскольку преступление квалифицируется по части 2 статьи 205, как кража с проникновением в жилище, незначительная сумма ущерба не играет роли для возбуждения уголовного дела.

Пресс-служба УВД сообщает о ещё одной краже, которая произошла 2 октября. В период времени с 11:30 до 11:50 в неустановленный преступник с вешалки в коридоре слуцкой больницы похитил куртку и солнцезащитные очки местной жительницы, причинив ущерб на сумму 80 рублей. Сотрудниками ОУР установлено, что преступление совершил 39-летний неработающий ранее судимый житель деревни Дальние Бондари, часть похищенного изъята. В этот же день РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ.



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