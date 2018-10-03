ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деревне под Слуцком из дома похитили кусок колбасы и икону

04.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В деревне под Слуцком из дома похитили кусок колбасы и икону

2 октября Райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК по заявлению, поступившему от жителя деревни Кирово Слуцкого района.

Хозяин дома в милиции рассказал, что с 10:00 1 октября до 9:00 2 октября неустановленный преступник выдавил оконное стекло и проник в его дом, откуда похитило 300 грамм колбасы и икону. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома. 

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что преступление совершил 49-летний неработающий инвалид 3-й группы и 56-летняя ранее неоднократно судимая за хищения пенсионерка. Оба проживают в Слуцке и в настоящее время задержаны. 

На вопрос, чем преступников привлекла икона, ответил заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц:

— Задержанные - лица асоциального поведения - брали всё, что представляло какую-то ценность. Поскольку преступление квалифицируется по части 2 статьи 205, как кража с проникновением в жилище, незначительная сумма ущерба не играет роли для возбуждения уголовного дела.

  • Пресс-служба УВД сообщает о ещё одной краже, которая произошла 2 октября. В период времени с 11:30 до 11:50 в неустановленный преступник с вешалки в коридоре слуцкой больницы похитил куртку и солнцезащитные очки местной жительницы, причинив ущерб на сумму 80 рублей. Сотрудниками ОУР установлено, что преступление совершил 39-летний неработающий ранее судимый житель деревни Дальние Бондари, часть похищенного изъята. В этот же день РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ.


Slutsk-Gorod.by
Фото носит иллюстративный характер

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 октября Райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК по заявлению, поступившему от жителя деревни Кирово Слуцкого района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сельхозпредприятия района ведут уборку кукурузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика