Ученик СШ №1 Кирилл Сусленков вошел в число победителей областного этапа конкурса «АрхНовация-2018»

Ученик СШ №1 Кирилл Сусленков, несмотря на юный возраст, уже известный мастер на все руки, причем не только в районе, но и в области. Первые помощники мальчика – это родители, которые не только поощряют развитие творческих способностей школьника, но и помогают воплотить в жизнь креативные задумки. И это работает. Творческий порыв все чаще и чаще приводит Кирилла к победам.

Вот и очередная хорошая новость. На областном этапе республиканского конкурса-выставки детского творчества “АрхНовация” работа юного мастера вошла в тройку лучших (в номинации “Архитектурное макетирование”). Помогала воплощать задумку в жизнь Кириллу мама – Наталья Михайловна, которая выступила в роли руководителя проекта.

Конкурс посвящен Году малой родины, а потому работы могли отражать архитектурные особенности, региональные достопримечательности того края, где живет автор, или же автор мог создать макет известного архитектурного памятника Беларуси: Кирилл выполнил архитектурный макет дома -музея из деревни Колодчено, памятника деревянной архитектуры 1932 г., который находится в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта (д Озерцо).