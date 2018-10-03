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Ученик СШ №1 Кирилл Сусленков вошел в число победителей областного этапа конкурса «АрхНовация-2018»

04.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ученик СШ №1 Кирилл Сусленков, несмотря на юный возраст,  уже известный мастер на все руки, причем не только в районе, но и в области. Первые помощники мальчика – это родители, которые не только поощряют развитие творческих способностей школьника, но и помогают воплотить в жизнь креативные задумки. И это работает. Творческий порыв все чаще и чаще приводит Кирилла к победам.

Вот и очередная хорошая новость. На областном этапе республиканского конкурса-выставки детского творчества “АрхНовация” работа юного мастера вошла в тройку лучших (в номинации “Архитектурное макетирование”). Помогала воплощать задумку в жизнь Кириллу мама – Наталья Михайловна, которая выступила в роли руководителя проекта.

Конкурс  посвящен Году малой родины, а потому работы могли отражать архитектурные особенности, региональные достопримечательности того края, где живет автор, или же  автор мог создать макет известного архитектурного памятника Беларуси: Кирилл выполнил архитектурный макет дома -музея из деревни  Колодчено,  памятника  деревянной  архитектуры  1932  г.,  который  находится  в  Белорусском  государственном  музее  народной  архитектуры  и  быта  (д Озерцо).

 
Теги: Новости
 
 
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Ученик СШ №1 Кирилл Сусленков, несмотря на юный возраст,  уже известный мастер на все руки, причем не только в районе, но и в области. Первые помощники мальчика – это...
 
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