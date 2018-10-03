

Осень – время богатого урожая и витаминного изобилия, время ярких красок, приятных перемен, радостных воспоминаний о лете и прекрасных планов на будущее! Однако вместе с этим наступает пора дождей и простудных заболеваний. Но для хорошего самочувствия нужно не так уж и много: полноценное питание, движение и хорошее настроение.

Измените образ жизни



Ложитесь пораньше спать, чтобы хорошо выспаться. Делайте утром легкую гимнастику, танцуйте и совершайте неспешные прогулки – вы сразу же почувствуете прилив сил и оптимизма.



Витамины



Необходимо продумать свой осенний рацион питания, чтобы в нем были все необходимые продукты для здоровья и хорошего самочувствия. Обязательно включите в меню природные антиоксиданты – нерафинированные растительные масла, проросшие злаки, орехи, овощи и фрукты. Сделайте витаминную смесь из перемолотых в блендере сухофруктов, меда, лимона и орехов и принимайте это вкусное лекарство как в профилактических, так и в лечебных целях. Следует включить в свой рацион продукты, содержащие витамины А, С, Е, и микроэлементы – цинк, магний и селен.



Меньше стресса



Каждый рабочий день у нас начинается со стресса: мы постоянно торопимся и все равно опаздываем. Что же делать? 10 минут можно прибавить к завтраку – и наконец почувствовать вкус овсянки, бутерброда или сока. Включите музыку, ведь даже ежедневную домашнюю работу делать «с песней веселее». Смените прическу, надоевшие туфли, купите себе яркий зонтик… А самое главное – старайтесь больше смеяться!



Закаливание



Отличное тонизирующее средство – прохладный душ. Если в этот сезон хотите обойтись без таблеток и горчичников, начинайте прямо сейчас. После утреннего душа облейтесь водой на пару градусов холоднее, чем обычно. Начинайте с обливания ног, рук и лица, через пару дней – ягодиц и живота, а затем всего тела целиком. Постепенно понижайте температуру воды, но так, чтобы это приносило удовольствие. Существует закон: трудно бывает только первые 20 дней. Продержитесь испытательный срок, и после него утренняя зарядка и бодрящий душ станут вашей полезной привычкой.



Сходите в баню



Жаркая парная будет прекрасным контрастом для осенней прохлады и непогоды. В бане улучшается потоотделение, организм очищается от избытка солей, шлаков и других продуктов обмена. Горячий воздух тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, прогревает суставы, внутренние органы. При регулярном посещении бани кожа разглаживается и становится более упругой на 30–50%, приобретает здоровый цвет.



Очищение и увлажнение воздуха



Регулярная влажная уборка, проветривание помещения и увлажнение воздуха позволяют насытить организм кислородом, повысить его сопротивляемость и облегчить течение простудных и вирусных болезней.



Прививка против гриппа



Вакцинация – самый эффективный способ массовой профилактики инфекционных болезней, в том числе вирусных, к которым относится грипп. Иммунитет после вакцинации сохраняется 6–8 месяцев. Варианты вирусов гриппа, вызывающие ежегодные эпидемии, меняются каждый год, поэтому вакцинироваться нужно перед каждым эпидемическим сезоном.

Гражина ШАПЕЛЬ,

инструктор-валеолог

Свислочского райЦГЭ.