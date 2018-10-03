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В Брестском районе почти сутки искали 93-летнюю женщину

04.10.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Служебная собака помогла найти в Брестском районе 93-летнюю местную жительницу, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59407.php

В Брестском районе почти сутки искали 93-летнюю женщину

В милицию обратились родственники женщины. С их слов, жительница деревни Страдечь 1925 года рождения ушла из дома в неизвестном направлении 1 октября около 17 часов. Домой она так и не вернулась. Самостоятельные поиски результата не дали.

На место вызова 2 октября выбыл кинологический наряд отдела департамента охраны. Служебная собака взяла след пропавшей женщины. Около 14 часов ее обнаружили в лесополосе вблизи железнодорожного переезда, расположенного примерно в километре от дома. Как оказалось, престарелой сельчанке стало плохо, и в силу возраста она не могла передвигаться самостоятельно. Милиционеры помогли ей вернуться домой.

 
 
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Служебная собака помогла найти в Брестском районе 93-летнюю местную жительницу, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. В милицию обратились родственники женщины. С их...
 
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