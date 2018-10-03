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Бульвар Космонавтов в городе Бресте станет шире

04.10.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Продолжается масштабная реконструкция одной из центральных городских улиц.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59403.php

Бульвар Космонавтов в городе Бресте станет шире

В октябре стартовали работы на участке бульвара от улицы Пушкинской до Орджоникидзе.

Поэтапная реконструкция

«Мы начинали этот проект и прошли с ним практически весь путь», – рассказал директор УКС Брестского ЖКХ Михаил Божко. Проект откорректирован исходя из стоящих перед строителями задач. Проезжая часть станет шире, появятся новые тротуары, инженерные сети будут реконструированы. Работы будут эти поэтапно, что позволит не перекрывать движение на одной из основных транспортных магистралей города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59403.php

Бульвар Космонавтов в городе Бресте станет шире

Сейчас на этом участке организовано временное движение. Работы уже начались. Поставлена задача вести их несмотря на погоду.

Парковки, тротуары, остановки

Со второго октября перекрыта правая сторона проезжей части. Вдоль университета запрещена парковка, и транспорт там идет в двух направлениях. Остановка «Университет» в сторону «Газоаппарата» переместилась к зданию «Беларусбанка» на углу с Мицкевича. Соответственно, транспорт, который поворачивает на автовокзал, останавливаться на «Университете» не будет. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59403.php

Бульвар Космонавтов в городе Бресте станет шире


Все изменения согласованы с ГАИ, а главный принцип, которым руководствовались при их проработке, – не навреди, но сделай максимум. Реконструкция предполагает новые парковки и зеленые зоны, обустройство тротуаров и перенос остановок общественного транспорта. «Реконструкцию бульвара нужно рассматривать в комплексе со строительством нового автовокзала и оборудованием выезда с улицы Орджоникидзе на Менжинского в районе Газоаппарата», – сказал Михаил Божко.

 
 
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Продолжается масштабная реконструкция одной из центральных городских улиц. В октябре стартовали работы на участке бульвара от улицы Пушкинской до Орджоникидзе....
 
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