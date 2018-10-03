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ГАИ проводит профилактическую акцию «Стань заметней!»

04.10.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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C 28 сентября по 5 октября 2018 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Стань заметней!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59402.php

ГАИ проводит профилактическую акцию «Стань заметней!»


Цель данных мероприятий – предупреждение дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта, а также пропаганда использования световозращающих элементов. 3 октября на территории Брестского района сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК «Брест» провели профилактическую акцию «Виден-значит жив!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59402.php

ГАИ проводит профилактическую акцию «Стань заметней!»


Согласно многолетней статистики вечернее и ночное время суток является наиболее аварийными. Плохое освещение улиц и дорог, а также множество других причин зачастую способствует совершению дорожных происшествий, а также наезду на пешеходов.

За 9 месяцев текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествия, в которых 24 человека погибли и 99 получили травмы различной степени тяжести. Основной причиной ДТП данной категории явилось движение пешеходов необозначенных световозвращающими элементами по проезжей части дороги в темное время суток и находившихся при этом в состоянии алкогольного опьянения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59402.php

ГАИ проводит профилактическую акцию «Стань заметней!»


В рамках мероприятия проведен мониторинг на предмет соблюдения Правил дорожного движения самыми уязвимыми категориями — пешеходами и велосипедистами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59402.php

ГАИ проводит профилактическую акцию «Стань заметней!»


Правила дорожного движения обязывают пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Согласно пункта 17.1 этих Правил «При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающими элементами». Применение световозвращателей в темное время суток является обязательным требованием Правил дорожного движения и распространяется на всех и каждого, вне зависимости от места нахождения, будь то проезжая часть дороги в городе или загородная дорога. Велосипедистам и возчикам Госавтоинспекция рекомендует использовать жилеты со световозвращающими элементами.

По оценкам экспертов применение световозвращающих элементов снижает риск наезда автомобиля на пешехода в темное время суток на 85 %, т.е. более чем в 6,5 раз. Расстояние обнаружения пешехода водителем автомобиля, при движении с ближним светом фар увеличивается с 25-40 до 140 метров, а при движении с дальним светом – до 400 метров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59402.php

ГАИ проводит профилактическую акцию «Стань заметней!»


Уважаемые пешеходы, велосипедисты и возчики гужевого транспорта! Помните, что выходить и выезжать на проезжую часть в темное время суток без фликеров и световозвращающих элементов смертельно опасно, как для Вас самих, так и для других участников движения.

Госавтоинспекция выражает благодарность страховой компании «Промтрансинвест» за оказанную поддержку в проведении акции.

 
Теги: Брест
 
 
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C 28 сентября по 5 октября 2018 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Стань заметней!». Цель данных мероприятий – предупреждение...
 
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