Яндекс.Такси запустилось в Бресте: теперь сервис доступен во всех областных центрах Беларуси

4 октября в Бресте появился сервис Яндекс.Такси. Теперь он работает во всех пяти областных центрах Беларуси и ещё в четырёх городах: Речице, Бобруйске, Жодино и Могилёве.



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Чтобы заказать такси, достаточно открыть мобильное приложение и указать, куда нужно доехать. Сервис сам определяет, где находится пользователь. Яндекс.Такси учитывает расстояние и загруженность дорог и находит водителя, который приедет быстрее всего. За приближением машины можно следить в режиме реального времени в приложении.

В Бресте действует единый тариф: подача машины и 3 километра пути стоят 2 рубля 50 копеек, далее не более 50 копеек за километр и 3 копеек за минуту. Например, за 3 рубля 35 копеек можно доехать от ТЦ «Экватор» до Брестской крепости. При выезде за черту города каждый километр стоит не более 60 копеек.

«Как и обещали, мы запустились во всех областных центрах Беларуси. Теперь мы планируем начать работу во всех райцентрах. Хотим, чтобы сервисом Яндекс.Такси можно было пользоваться везде, даже в совсем небольших населенных пунктах, чтобы у каждого был быстрый, удобный и недорогой способ перемещаться по городу и за его пределами», — рассказывает директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России и Беларуси Алексей Федотов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59401.php

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Пользователи Яндекс.Такси в городах Беларуси, где доступен сервис, видят точную стоимость своей поездки уже в момент заказа машины. Эта цена не изменится, даже если водителю придётся отклониться от маршрута, например из-за ремонта дороги. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении. Достаточно один раз привязать карту к приложению, и при выборе безналичной оплаты сумма будет списываться автоматически. Также пользователи могут добавлять несколько адресов в поездку, делиться своим маршрутом с родственниками или друзьями, связываться с водителем в чате.

Яндекс.Такси работает в Беларуси с 2016 года. В феврале этого года сервис был перезапущен в Минске: выросло количество таксопарков-партнёров, появились новые тарифы. Весной Яндекс.Такси начало работать в Гомеле, Витебске, Могилёве и Речице, а летом — в Бобруйске. На прошлой неделе сервис появился в Жодино и Гродно.