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ФК "Славия" Мозырь завершил выступление в кубке Беларуси по футболу на стадии 1/8 финала
Футболисты ФК "Славия" - Мозырь не смогли пройти Бобруйский ФК "Белшина" в 1/8 кубка Беларуси по футболу.
Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти удачнее оказались бобруйчане - 4:3.
Матч прошел в Мозыре 3 октября в 15.00 (стадион Юность).
Славия – Сямук, Челядко (Костров, 90), Ковалевский, Тымонюк, Курлович, Раевский, Хадаркевич, Шевченко, Хлебосолов (Трапашко, 46), Ануфриев, Кривошеев (Слюсар, 46).
Белшина – Копанцов, Жевнеров, Кондратьев, Игнатенко, Козел, Щегрикович, Шкурко, Павлюковец, Голенко (Байдук, 71), Сидоренко (Гомза, 57), Кротов (Турлин, 78).
Серия пенальти 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения: Хлебосолов (39), Хадаркевич (49), Трапашко (52), Тымонюк (54), Павлюковец (55), Челядко (81), Турлин (85), Шевченко (87).
Ранее в 1/4 финала вышел еще один клуб из второго дивизиона чемпионата Беларуси гомельский «Локомотив», а также 5 команд из высшей лиги - минское «Динамо», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь» (Минский район) и солигорский «Шахтер»
Результаты 1/8 кубка Беларуси по футболу:11 августа, 18.00, «ЦСК Витебский»
Витебск – Торпедо-БелАЗ 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
11 августа, 17.00, «Локомотив»
Локомотив Гомель – Смолевичи 3:0 (1:0, 2:0)
12 августа, 19.30, «Динамо»
Динамо Минск – Минск 2:0 (1:0, 1:0)
12 августа, 18.00, «стадион Центральный»
Гомель – Ислочь 0:2 (0:2, 0:0)
12 августа, 17.00, «Трактор»
Торпедо Минск – Слуцк 0:2 (0:1, 0:1)
26 сентября, 19.00, «Строитель»
Шахтер – Динамо Брест 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:2
3 октября, 15.00, «Юность»
Славия – Белшина 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4
Последний участник четвертьфинальной стадии кубкового розыгрыша определится 17 ноября после встречи борисовского БАТЭ и «Городеи».
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В основное и дополнительное время обе команды мячей не забили - 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти - 4:3. ФК "Белшина" Бобруйск проходит...
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