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На V форуме регионов Беларуси и России обсудят цифровизацию и АПК

04.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Контракты почти на полмиллиарда долларов готовятся подписать российские и белорусские бизнесмены. Пятый форум регионов двух стран откроется в Могилеве 10 октября. 

В его работе примут участие почти две тысячи человек, в том числе 20 руководителей российских регионов. Предполагается, что будет подписано около 70 документов о сотрудничестве. Среди основных тем переговоров – цифровая экономика, молодежная и аграрная политика.

«Мы должны работать над формированием Союзных программ. В области агропромышленного комплекса мы их обозначили. Это создание совместных селекционно-генетических центров, которые будут прототипом импортозамещения, решением многих проблем, которые актуальны для наших государств», – заявил председатель постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков.

В рамках форума также откроется ярмарка ремесел, где российские и белорусские умельцы представят свои изделия. А на мастер-классах поделятся секретами их изготовления. Гостям также предложат попробовать национальные блюда и посмотреть концерты с участием фольклорных коллективов.

Пятый форум регионов Беларуси и России продлится два дня. 



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Теги: Могилев
 
 
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Контракты почти на полмиллиарда долларов готовятся подписать российские и белорусские бизнесмены. Пятый форум регионов двух стран откроется в Могилеве 10 октября.
 
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