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На V форуме регионов Беларуси и России обсудят цифровизацию и АПК
04.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Контракты почти на полмиллиарда долларов готовятся подписать российские и белорусские бизнесмены. Пятый
В его работе примут участие почти две тысячи человек, в том числе 20 руководителей российских регионов. Предполагается, что будет подписано около 70 документов о сотрудничестве. Среди основных тем переговоров – цифровая экономика, молодежная и аграрная политика.
В рамках форума также откроется ярмарка ремесел, где российские и белорусские умельцы представят свои изделия. А на мастер-классах поделятся секретами их изготовления. Гостям также предложат попробовать национальные блюда и посмотреть концерты с участием фольклорных коллективов.
Пятый форум регионов Беларуси и России продлится два дня.
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Контракты почти на полмиллиарда долларов готовятся подписать российские и белорусские бизнесмены. Пятый форум регионов двух стран откроется в Могилеве 10 октября.
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