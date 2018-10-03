13-20 октября в Минске пройдет женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER

Минске пройдет женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER">

Минске пройдет женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER">

13 октября в Минске начнется женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY".

Информация по ближайшему турниру категории CHALLENGER (средний уровень)

Мы продолжаем принимать заявки на женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER.

Место проведения: Спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4). Покрытие кортов – хард.

Вход для зрителей – бесплатный.

Сроки проведения:

12.10 - Жеребьевка.

13.10-20.10 – Матчи основной сетки турнира

Заявки на турнир – до 12.10.

Время проведения основной сетки теннисного турнира:

13.10: 16.30-22.00

14.10: 09.00-18.00

20.10: 16.30-21.00

Вступительный взнос: -30р.

Заявки на турнир:

Онлайн-заявки на турниры на нашем оф. сайте: http://tennis-minsk.by/ru/tur/tourn-reg.html , либо по тел.: +375333319500 (тел./Viber/Telegram). Также, все организационные и интересующие вопросы по тел.: +375333319500 (тел./Viber/Telegram).

Уважаемые участницы! Организаторы всегда учитывают пожелания и предпочтения игроков о расписании игр основных сеток турнира. Об удобном и желаемом времени, просьба сообщать организаторам до жеребьевки!

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ С ПЕРВОГО КРУГА, предоставляются: мячи, вода, судья. Игроков ожидают подарки и сюрпризы от организаторов, спонсоров и партнеров турнира, а также многое другое.

НЕ ПРОПУСТИТЕ, БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Заявляйтесь, приглашайте знакомых теннисистов-любителей и следите за новостями.

Следите за новостями и событиями турнира на всех оф. ресурсах организатора и информационных партнерах Royal Cup Open.

Также, будем рады всех видеть на нашем турнире в качестве зрителей.

Спонсоры турнира:

Бизнес сообщество «EASYBIZZI» ( easy-bizzi.com )

Независимый Партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок ( http://pohudet.by/hlf )

Сеть магазинов СОСЕДИ ( https://sosedi.by )

Партнёры:

Кафе «GARAGE» ( http://www.cafegarage.by )

Крама нацыянальнага адзення і сувеніраў «МОЙ МОДНЫ КУТ» ( http://mmkut.by )

Vitamineral ( http://vitamineral.by )

Парк активного отдыха «0.67» ( https://067.by )

Салон красоты «СПЛЕТНИЦА» ( https://www.instagram.com/spletnica_minsk/ )

Творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN" ( http://f-kitchen.by/ )

Питьевая вода "БОРОВАЯ" ( http://brt.by/ )

Теннисная марка "YONEX" ( https://yonex-belarus.by/ )

Центр печати «КОПИРЫЧ» ( https://kopirych.by )