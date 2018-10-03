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13-20 октября в Минске пройдет женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER
04.10.2018 12:52 — Разное | Ежедневник
Минске пройдет женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER">
13 октября в Минске начнется женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY".
Информация по ближайшему турниру категории CHALLENGER (средний уровень)
Мы продолжаем принимать заявки на женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER.
Место проведения: Спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4). Покрытие кортов – хард.
Вход для зрителей – бесплатный.
Сроки проведения:
12.10 - Жеребьевка.
13.10-20.10 – Матчи основной сетки турнира
Заявки на турнир – до 12.10.
Время проведения основной сетки теннисного турнира:
Вступительный взнос: -30р.
Заявки на турнир:
Онлайн-заявки на турниры на нашем оф. сайте:
Уважаемые участницы! Организаторы всегда учитывают пожелания и предпочтения игроков о расписании игр основных сеток турнира. Об удобном и желаемом времени, просьба сообщать организаторам до жеребьевки!
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ С ПЕРВОГО КРУГА, предоставляются: мячи, вода, судья. Игроков ожидают подарки и сюрпризы от организаторов, спонсоров и партнеров турнира, а также многое другое.
НЕ ПРОПУСТИТЕ, БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Заявляйтесь, приглашайте знакомых теннисистов-любителей и следите за новостями.
Следите за новостями и событиями турнира на всех оф. ресурсах организатора и информационных партнерах Royal Cup Open.
Также, будем рады всех видеть на нашем турнире в качестве зрителей.
Спонсоры турнира:
Бизнес сообщество «EASYBIZZI» (
Независимый Партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок (
Сеть магазинов СОСЕДИ (
Партнёры:
Кафе «GARAGE» (
Крама нацыянальнага адзення і сувеніраў «МОЙ МОДНЫ КУТ» (
Vitamineral (
Парк активного отдыха «0.67» (
Салон красоты «СПЛЕТНИЦА» (
Творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN" (
Питьевая вода "БОРОВАЯ" (
Теннисная марка "YONEX" (
Центр печати «КОПИРЫЧ» (
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13 октября в Минске начнется женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY".
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