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13-20 октября в Минске пройдет женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER

04.10.2018 12:52 — Разное | Ежедневник  
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13 октября в Минске начнется женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY".

Информация по ближайшему турниру категории CHALLENGER (средний уровень)

Мы продолжаем принимать заявки на женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER.

Место проведения: Спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4). Покрытие кортов – хард.

Вход для зрителей – бесплатный.

Сроки проведения:

12.10 - Жеребьевка.

13.10-20.10 – Матчи основной сетки турнира

Заявки на турнир – до 12.10. 

Время проведения основной сетки теннисного турнира:
13.10: 16.30-22.00
14.10: 09.00-18.00
20.10: 16.30-21.00

Вступительный взнос: -30р.

Заявки на турнир: 

Онлайн-заявки на турниры на нашем оф. сайте: http://tennis-minsk.by/ru/tur/tourn-reg.html, либо по тел.: +375333319500 (тел./Viber/Telegram). Также, все организационные и интересующие вопросы по тел.: +375333319500 (тел./Viber/Telegram).

Уважаемые участницы! Организаторы всегда учитывают пожелания и предпочтения игроков о расписании игр основных сеток турнира. Об удобном и желаемом времени, просьба сообщать организаторам до жеребьевки!

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ С ПЕРВОГО КРУГА, предоставляются: мячи, вода, судья. Игроков ожидают подарки и сюрпризы от организаторов, спонсоров и партнеров турнира, а также многое другое.

НЕ ПРОПУСТИТЕ, БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Заявляйтесь, приглашайте знакомых теннисистов-любителей и следите за новостями.

Следите за новостями и событиями турнира на всех оф. ресурсах организатора и информационных партнерах Royal Cup Open.

Также, будем рады всех видеть на нашем турнире в качестве зрителей.

Спонсоры турнира:

Бизнес сообщество «EASYBIZZI» (easy-bizzi.com)

Независимый Партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок (http://pohudet.by/hlf)

Сеть магазинов СОСЕДИ (https://sosedi.by)

Партнёры:

Кафе «GARAGE» (http://www.cafegarage.by)

Крама нацыянальнага адзення і сувеніраў «МОЙ МОДНЫ КУТ» (http://mmkut.by)

Vitamineral (http://vitamineral.by)   

Парк активного отдыха «0.67» (https://067.by)

Салон красоты «СПЛЕТНИЦА»  (https://www.instagram.com/spletnica_minsk/)

Творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN" (http://f-kitchen.by/)

Питьевая вода "БОРОВАЯ" (http://brt.by/)

Теннисная марка "YONEX" (https://yonex-belarus.by/)

Центр печати «КОПИРЫЧ»  (https://kopirych.by)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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13 октября в Минске начнется женский турнир по теннису Royal Cup Open категории CHALLENGER. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY".
 
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