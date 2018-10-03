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В продаже появились подозрительно дешевые участки под Минском: новый вид развода?

04.10.2018 12:51 — Разное | Tut.by  
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«Присматриваю участок под строительство дома, внутри второй кольцевой. Регулярно изучаю объявления. И нашел идеальный — 15 соток в 8 километрах от Минска, всего за 12 тысяч долларов. Но участочек оказался не без сюрприза. В общем, кажется, новый вид разводов появился», — рассказал читатель Алексей.


Фото: strport.ru

Алексей говорит, что созвонился с человеком, представившимся Вадимом, владельцем участка. Тот сходу предложил ехать смотреть и уже там обсуждать нюансы.

— Вживую надел выглядел великолепно — на краю живописной деревеньки, заборчиком обнесен, ровненький, квадратный. Я спрашиваю у Вадима — а обременения какие по участку? Может, выдавался как нуждающимся? Нет, говорит, вот бабкин дом, в наследство остался, и два участка к нему в частной собственности. Спрашиваю уже в лоб: так в чем подвох? Он говорит, ну есть небольшая тонкость, эти сотки обозначены как для ведения личного подсобного хозяйства. Но это ж не беда, мол, ты ж читал — вокруг деревень будут нарезать участки на аукционы — под шумок и изменишь целевое назначение участка.

Алексей говорит, что Вадим был обаятелен.

— Рассказывал про связи в райисполкоме и сельсовете, и что «вопрос изменения целевого назначения участка решаемый, везде ж свои люди». Обещал скидку, поддержку при переоформлении участка. В общем, болтал, как типичный мошенник. Я отказался, а потом все его объявления испарились. То ли нашел наивного, то ли нашли управу на него самого.

Что такое участок под ЛПХ?

— Земельные участки под ведение личного подсобного хозяйства предназначены для выращивания плодово-ягодных насаждений, возделывания сельскохозяйственных культур, а также размещения построек для складирования инвентаря и хранения урожая, — объяснила эксперт группы компаний «Твоя столица». — Возведение построек жилого назначения на таких участках не разрешается.

В законодательстве сказано, что «граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяйства, имеют право возводить в установленном законодательством Республики Беларусь порядке хозяйственные здания и сооружения, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства, на земельных участках, предоставленных для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель».

Продавать и покупать участки под ЛПХ законом не запрещено.


Фото носит иллюстративный характер

Построить можно сарай. И жить в сарае

В риелторских базах мы нашли еще несколько объявлений о продаже участков под ЛПХ. Но риелторы сразу и честно предупреждают: если вы построите на таком участке дом, вы его не сможете зарегистрировать. Все, что будет тут построено, автоматически — хозпостройка. Кроме того, чтобы купить этот участок, нужно зарегистрироваться в этой деревне (или в соседней, главное, чтоб она относилась к этому же сельсовету).

В теории если построите домик и поселитесь там, сносить вас не приедут. Человек же имеет право постоянно жить хоть в будке, хоть в сарае, хоть на улице на картонке.

Риелторы вспоминают: еще до 2014-го законодательство позволяло в особых случаях менять целевое назначение таких наделов. И в теории законодательство может еще раз изменится. Но на теорию лучше не рассчитывать.

В общем, читатель Алексей прав отчасти: продажа участка под ЛПХ, упакованная в обещания, что можно будет построенный там дом зарегистрировать — это обман. А вот сама продажа — вполне законна.

 
Теги: Минск
 
 
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