В Минске нетрезвый иностранец на BMW врезался в авто газовой службы и убежал

В Минске водитель легковушки врезался в микроавтобус, после чего убежал с места происшествия. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Инцидент произошел 4 октября, около 05.00, на проспекте Дзержинского. Водитель BMW ехал со стороны центра в направлении улицы Гурского и совершил столкновение с попутным Ford Transit. После этого с места аварии он убежал. Оставшийся без водителя автомобиль покатился назад, выехал за пределы дороги и врезался в металлическое ограждение стройплощадки.

Инспекторы оперативно задержали водителя. Им оказался 20-летний гражданин Китая. Выяснилось, что парень пьян — 0.48 промилле алкоголя.



Фото: ГАИ Минска

На нарушителя составили 6 административных протоколов. Материалы дела передали в отдел по гражданству и миграции, где будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания парня в стране.