Прогноз на завтра. Из Беларуси уйдет зима и вырастут подсолнухи и кукуруза

Смещение границ

Так, согласно аналитической записке «Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменения климата», размещенной на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, с 1989 года в Беларуси начался самый продолжительный период потепления за все время инструментальных наблюдений на протяжении последних почти 130 лет. С 1989 по 2015 год среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3 градуса превысила климатическую норму. В 2015 году средняя годовая температура воздуха составила плюс 8,5 градуса, что на 2,7 градуса выше климатической нормы, и оказалась самой высокой за весь период наблюдений. В результате потепления в Беларуси произошло изменение границ агроклиматических зон. Северная агроклиматическая область распалась, а на юге Полесья образовалась новая, более теплая зона. Сейчас территория Беларуси разделена на четыре агроклиматические области: северную, центральную, южную и новую. Исследования показывают, что тенденция к изменению климата в сторону потепления в ближайшие десятилетия сохранится.

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Сценарий потепления

Авторы исследования рассматривают два сценария: среднего антропогенного радиационного воздействия и жесткого. Второй сценарий оценивается как маловероятный. В соответствии с первым сценарием продолжительность теплого периода с суммой температур воздуха выше нуля к 2041­2060 годам в среднем возрастет на 35 дней и будет колебаться от 280 до 310 дней. А на крайнем юго­западе, в районе Бреста, средняя продолжительность такого периода составит 365 дней, то есть зимы там не будет вообще. Средние температуры в разные поры года вырастут на 1,6­2,4 градуса. Ожидается незначительное увеличение количества осадков осенью и зимой. Весной и летом их количество практически не изменится, но влагообеспеченность сельхозкультур летом снизится из­за повышения температуры воздуха. Жесткий сценарий предполагает увеличение теплого периода с суммой температур воздуха выше нуля к 2041­2060 годам на 54 дня. Средние температуры в разные поры года вырастут на 2,3­3,1 градуса. В этом случае летом из­за высоких температур и недостатка влаги засушливость территории будет возрастать.

Центр станет югом

«Центральная агроклиматическая область к 2030 году фактически распадется, а ее место займет бывшая южная область. При этом практически на всей территории Беларуси будет возможно возделывание кукурузы на зерно, подсолнечника. Новая агроклиматическая область продвинется далеко на север и займет место нынешней южной, а на юге страны появятся еще более теплые агроклиматические области», ­ говорится в аналитической записке. Существенное изменение условий произрастания сельхозкультур потребует корректив в практике ведения сельского хозяйства и учета при разработке стратегии развития сельхозпроизводства. В ряде районов на территории Беларуси могут сложиться более благоприятные условия для сельского хозяйства (в частности, растениеводства) по показателям обеспеченности теплом. В то же время ожидаются ухудшение показателей влагообеспеченности почв, повышение риска засух.

Марина ЛУНЕВА