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Anastacia и Brit Floyd выступят с Президентским оркестром Республики Беларусь в ноябре
Гость программы
Какая программа запланирована на осень?
Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь,...
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