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Песни Высоцкого и Metallica Show: два уникальных концерта этой осенью даст Президентский оркестр Республики Беларусь

04.10.2018 13:23 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь – Виктор Бабарикин.

Какая программа запланирована на осень, помимо концерта «Классика встречает рок»?

Бах, Моцарт, Бетховен в рок-стиле. Новую программу покажет Президентский оркестр Республики Беларусь

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Будет целая программа из песен Владимира Высоцкого в октябре. Оркестр играет фантазии Высоцкого, и два солиста – это Артур Федорович и Павел Нарочанский. В прошлом году программа прошла с аншлагом и зрители пишут, и просят, поэтому решили повторить. 15 декабря будет Metallica Show в Большом зале Дворца Республики.

Anastacia и Brit Floyd выступят с Президентским оркестром Республики Беларусь в ноябре

 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь,...
 
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