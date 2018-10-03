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Как определить, что животное болеет бешенством. 3 признака

04.10.2018 13:08 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Владимир Пашкович.

Укусило дикое животное? 3 действия, которые надо сделать сразу

Как понять, что с животным что-то не так?

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Если оно выходит из леса и приходит к жилищу. Обычно диким животным хватает еды в лесу, если они выходят из лесу, приходят к жилищу, тогда им чего-то не хватает или они больны.

Есть ли внешние признаки, чтобы это понять?

Владимир Пашкович:
Внешние признаки это агрессивность или, наоборот, ласковое бешенство. Есть два вида бешенства, в любом случае: дикое животное это опасность, нужно быть с ним осторожным, особенно детям.

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