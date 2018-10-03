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Как определить, что животное болеет бешенством. 3 признака
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Владимир Пашкович.
Как понять, что с животным что-то не так?
Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Есть ли внешние признаки, чтобы это понять?
Владимир Пашкович:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного...
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