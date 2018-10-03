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Эпидемиолог комментирует ситуацию с лисой в Бобруйске, которая приходит есть в ресторан
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Владимир Пашкович.
Опасно ли приближаться к лисе и, вообще, к диким животным?
Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Почему именно лиса является потенциальным носителем бешенства?
Владимир Пашкович:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного...
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