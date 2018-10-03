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Эпидемиолог комментирует ситуацию с лисой в Бобруйске, которая приходит есть в ресторан

04.10.2018 13:08 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Владимир Пашкович.

«Предпочитает курицу и свинину»: лиса приходит ужинать в ресторан в Бобруйске. Видео

Опасно ли приближаться к лисе и, вообще, к диким животным?

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Вообще контакт с диким животным это всегда опасно. Сущность дикого животного это находиться в лесу и это его ареал. Если он выходит к людям, значит, что-то неправильно и есть определенная опасность. Так как лисы являются основным резервуаром бешенства, то это потенциально опасно для тех, кто хочет с ней контактировать.

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Почему именно лиса является потенциальным носителем бешенства?

Владимир Пашкович:
Потому что лисы охотятся на мышевидных грызунов, которые являются основным резервуаром бешенства.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного...
 
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«Предпочитает курицу и свинину»: лиса приходит ужинать в ресторан в Бобруйске. Видео
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