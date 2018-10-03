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«Предпочитает курицу и свинину»: лиса приходит ужинать в ресторан в Бобруйске. Видео
Быть ближе к природе многие хотят, но не у всех получается, а в Бобруйске даже не приходится прилагать для этого усилий. К дверям самого обычного ресторана здесь трижды в день приходит настоящая лисица. Лисица оказалась гурманом, она предпочитает курицу и свинину, а вот к хлебу равнодушна.
Говорят, что сделать селфи с лесной гостьей может абсолютно любой желающий. Но даже если дикий зверь кажется ручным, не надо пренебрегать осторожностью, ведь такая встреча может иметь для вас очень неприятные последствия.
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Быть ближе к природе многие хотят, но не у всех получается, а в Бобруйске даже не приходится прилагать для этого усилий. К дверям самого обычного ресторана здесь...
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