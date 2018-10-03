ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске

04.10.2018 12:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Настасья Самбурская в соцсетях рассказала о случае, который возмутил ее на гастролях в Минске.

Актриса посвятила произошедшему два видео на своей странице в Instagram.

Настасья Самбурская третьего октября вместе с коллегами играли спектакль «Салемские ведьмы».

«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске
Фото: instagram.com/samburskaya

По словам самой Самбурской, а также актрис Полины Некрасовой и Дарьи Бондаренко, в первом ряду сидели три человека, которые на профессиональную и не очень технику фотографировали со вспышкой происходящее на сцене.

«Как так можно вообще?», – удивляются актрисы. «Мы не роботы, как мы можем абстрагироваться, что за неуважение».

«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/samburskaya

Чуть позже Настасья Самбурская опубликовала еще один ролик, в котором подробнее описала ситуацию.

Настасья Самбурская:
Есть очевидные вещи. Концерт – это одно, спектакль – это совершенно другое. Актеру нужно сосредоточиться на роли. Мы же не сумасшедшие, мы все равно видим то, что происходит в зале – возня, это все слышно всегда. Это очень отвлекает. Сегодня эти три фотографа, которые сидели в первом ряду, они телефон передавали, фотоаппаратами щелкали – абсолютное хамство. Мы же не можем посреди спектакля сказать: «Слышь, прекрати, пожалуйста».

«У меня Instagram – он состоит из ответов очень часто». Интервью с Настасьей Самбурской о соцсетях, спорте и юморе (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настасья Самбурская в соцсетях рассказала о случае, который возмутил ее на гастролях в Минске. Актриса посвятила произошедшему два видео на своей странице в...
 
Новости дня
Новости разные
 
$105 миллионов за год. Forbes составил рейтинг самых влиятельных спортивных агентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика