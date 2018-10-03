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«Абсолютное хамство». Что возмутило Настасью Самбурскую на гастролях в Минске
Настасья Самбурская в соцсетях рассказала о случае, который возмутил ее на гастролях в Минске.
Актриса посвятила произошедшему два видео на своей странице в Instagram.
Настасья Самбурская третьего октября вместе с коллегами играли спектакль «Салемские ведьмы».
По словам самой Самбурской, а также актрис Полины Некрасовой и Дарьи Бондаренко, в первом ряду сидели три человека, которые на профессиональную и не очень технику фотографировали со вспышкой происходящее на сцене.
«Как так можно вообще?», – удивляются актрисы. «Мы не роботы, как мы можем абстрагироваться, что за неуважение».
Чуть позже Настасья Самбурская опубликовала еще один ролик, в котором подробнее описала ситуацию.
Настасья Самбурская:
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Настасья Самбурская в соцсетях рассказала о случае, который возмутил ее на гастролях в Минске. Актриса посвятила произошедшему два видео на своей странице в...
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