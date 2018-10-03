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Проект соглашения по Brexit страны-участницы Евросоюза и Великобритания обсудят 17 октября
Новости Великобритании. Проект соглашения по Brexit обсудят страны-участницы Евросоюза и Великобритания 17 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание, которое станет подготовкой к ноябрьскому саммиту, на котором будет окончательно оформлена политическая декларация о торговых отношениях между сторонами, состоится в Брюсселе. Ожидается, что лидерам ЕС удастся согласовать окончательную сделку с премьер-министром Британии.
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Новости Великобритании. Проект соглашения по Brexit обсудят страны-участницы Евросоюза и Великобритания 17 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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