Алёна Свиридова намекнула на то, что вышла замуж: фотофакт

Новости Беларуси. Российская певица Алёна Свиридова намекнула, что вышла замуж за своего возлюбленного Давида Варданяна.

3 октября Свиридова разместила на странице в Instagram совместное фото с Варданяном.

«И жили они долго и счастливо», – подписала снимок певица.



Фото: instagram.com/alenasviridova

Фанаты пары вспомнили, что такой фразой часто заканчиваются сказки и мультфильмы, где главные герои создают семью. Поэтому появилось предположение, что Свиридова и Варданян вступили в брак.

Алёна Свиридова: «Мечты сбываются настолько, насколько ты этого хочешь!»



Фото: instagram.com/alenasviridova

Поклонники не раз выражали своё восхищение парой.

«Вы отлично смотритесь вместе»,

«Выглядите супер (оба)! И прекрасно дополняете друг друга»,

«Красивая пара, а кто Давид по гороскопу?».

Алёна и Давид начали встречаться шесть лет назад. Мужчина младше певицы на 14 лет.

Летом 2018 года Сергей Лазарев поздравил Валерию с рождением ребёнка.