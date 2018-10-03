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Алёна Свиридова намекнула на то, что вышла замуж: фотофакт
Новости Беларуси. Российская певица Алёна Свиридова намекнула, что вышла замуж за своего возлюбленного Давида Варданяна.
3 октября Свиридова разместила на странице в Instagram совместное фото с Варданяном.
«И жили они долго и счастливо», –
Фанаты пары вспомнили, что такой фразой часто заканчиваются сказки и мультфильмы, где главные герои создают семью. Поэтому появилось предположение, что Свиридова и Варданян вступили в брак.
Поклонники не раз выражали своё восхищение парой.
«Вы отлично смотритесь вместе»,
«Выглядите супер (оба)! И прекрасно дополняете друг друга»,
«Красивая пара, а кто Давид по гороскопу?».
Алёна и Давид начали встречаться шесть лет назад. Мужчина младше певицы на 14 лет.
Летом 2018 года Сергей Лазарев поздравил Валерию с рождением ребёнка.
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Новости Беларуси. Российская певица Алёна Свиридова намекнула, что вышла замуж за своего возлюбленного Давида Варданяна. 3 октября Свиридова разместила...
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