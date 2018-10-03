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В Филадельфии неизвестные стреляли по людям около торгового центра: пострадали пять человек

04.10.2018 12:44 — Разное | СТВ  
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Новости США. В результате стрельбы у торгового центра в Филадельфии пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в ночь на 4 октября.

В Филадельфии неизвестные стреляли по людям около торгового центра: пострадали пять человек

По предварительным данным, огонь по молодым людям открыли двое неизвестных из автомобиля. После атаки злоумышленники скрылись.

Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Правоохранители ведут розыск нападавших.

 
 
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Новости США. В результате стрельбы у торгового центра в Филадельфии пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в...
 
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