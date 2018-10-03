Взрыв прогремел на химпредприятии в Бельгии: жителям не рекомендуют выходить на улицу и открывать окна

Новости Бельгии. Взрыв прогремел на химическом предприятии в Бельгии. ЧП произошло в провинции Лимбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за едкого дыма жителям расположенных неподалеку домов рекомендовано не открывать окна и не выходить на улицу. На месте происшествия работают бригады пожарных. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причины взрыва пока не известны.



