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Взрыв прогремел на химпредприятии в Бельгии: жителям не рекомендуют выходить на улицу и открывать окна
Новости Бельгии. Взрыв прогремел на химическом предприятии в Бельгии. ЧП произошло в провинции Лимбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за едкого дыма жителям расположенных неподалеку домов рекомендовано не открывать окна и не выходить на улицу. На месте происшествия работают бригады пожарных. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причины взрыва пока не известны.
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Взрыв прогремел на химпредприятии в Бельгии: жителям не рекомендуют выходить на улицу и открывать окна
Новости Бельгии. Взрыв прогремел на химическом предприятии в Бельгии. ЧП произошло в провинции Лимбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за едкого...
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