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В Италии вспышка легионеллёза: источник заболевания нашли в установке по охлаждению воздуха
Новости Италии. Вспышка легионеллёза зафиксирована на северо-западе Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе Ломбардия подтверждены уже свыше 40 случаев заболевания.
У нескольких сотен госпитализированных этот диагноз пока под вопросом. Эксперты назвали причиной распространения инфекции загрязнение установок по охлаждению воздуха. Возбудитель легионеллеза был обнаружен именно там.
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Новости Италии. Вспышка легионеллёза зафиксирована на северо-западе Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе Ломбардия подтверждены уже...
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