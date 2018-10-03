В Италии вспышка легионеллёза: источник заболевания нашли в установке по охлаждению воздуха

Новости Италии. Вспышка легионеллёза зафиксирована на северо-западе Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе Ломбардия подтверждены уже свыше 40 случаев заболевания.

У нескольких сотен госпитализированных этот диагноз пока под вопросом. Эксперты назвали причиной распространения инфекции загрязнение установок по охлаждению воздуха. Возбудитель легионеллеза был обнаружен именно там.



