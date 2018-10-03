Открыта первая экзолуна

Похоже, астрономам удалось совершить прорыв, который станет важной вехой в области исследования экзопланет — планет, которые в огромном количестве открывают в последние годы рядом с другими звездами. В статье, опубликованной в журнале Science Advances , астрономы Алекс Тичи и Дэвид Киппинг из Колумбийского университета рассказали о первом в истории кандидате в экзолуны, найденном у далекой планеты, пишет Газета.Ru .



Изображение: columbia.edu

В попытке найти экзолуны ученые проанализировали данные о 284 экзопланетах, найденных ранее космическим телескопом Kepler. Ученые выбрали планеты со сравнительно далекими орбитами, которые обращаются вокруг звезд с периодом 30 дней и больше.

Исследуя с высокой точностью время наступления затмения планетами их родительских звезд, ученые обнаружили странную аномалию, связанную с планетой Kepler 1625b. «Мы увидели небольшие отклонения и покачивание на кривой блеска, которые привлекли наше внимание», — пояснил Киппинг.

Этого странного феномена ученым оказалось достаточно, чтобы получить 40 часов наблюдательного времени на крупнейшем космическим телескопе Hubble, чтобы проверить свои подозрения. Телескоп понаблюдал за блеском звезды до и после 19-часового транзита планеты по ее диску. И спустя 3,5 часа после прохождения планеты по диску звезды он заметил второе, куда менее заметное потемнение ее блеска, которое может создавать только «спутник, следующий за планетой, как собачка на поводке за своим хозяином».

Вдобавок к обнаружению вторичного транзита телескоп Hubble получил еще одно веское доказательство наличия экзолуны — основной транзит самой планеты начался на целых 1,25 часа раньше, чем предсказывалось. Так и должно происходить, если планета с луной вращаются вокруг общего центра масс, заставляя друг друга отклоняться от своего среднего положения на луче зрения.

Расчеты показали, что масса предполагаемой луны составляет всего 1,5% от массы планеты, которая по размерам похожа на Юпитер. Примерно такое же соотношение масс имеют Земля и Луна. По словам ученых, и сама планета Kepler 1625b, и ее луна состоят из газа, а, учитывая размеры планеты, ее спутник напоминает планету Нептун.

Такие размеры и позволили астрономам зафиксировать первый в истории спутник внесолнечной планеты. Ученые отмечают, что найденная планета с луной находятся внутри так называемой зоны обитаемости, где теоретически возможно наличие жидкой воды и жизни. «Однако эти тела газообразны и потому не пригодны для жизни, какой знаем ее мы», — пояснил Киппинг.