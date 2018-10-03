$105 миллионов за год. Forbes составил рейтинг самых влиятельных спортивных агентов

Издание Forbes составило рейтинг самых влиятельных спортивных агентов. На первом месте уже шестой год подряд Скотт Борас, работающий в бейсболе. Он за год заработал 105 миллионов долларов через проценты со сделок своих клиентов.

50 самых влиятельных спортивных агентов, попавших в рейтинг Forbes в 2018-м, за год заработали 1,6 миллиарда комиссионных, заключив контрактов на общую сумму в 33,4 миллиарда. Лидер – бейсбольный суперагент Скотт Борас, заработавший 105 миллионов долларов комиссионных. Он ведет дела 67 игроков главной бейсбольной лиги. А в ближайшее межсезонье один из его самых звездных клиентов – 25-летний Брайс Харпер – наверняка подпишет новый контракт. Потенциальную сделку оценивают в рекордную сумму свыше 400 миллионов долларов.

На втором месте в рейтинге португалец Жорже Мендеш, который работает с Криштиану Роналду, Хамесом Родригесом («Бавария»), Диего Костой («Атлетико»), Анхелем Ди Марии («ПСЖ») и еще 110 футболистами. Общая сумма нынешних контрактов его клиентов – миллиард долларов, включая свежую сделку с участием Роналду. Летом 2018-го тот перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов долларов.

Реформа агентсткого рынка

Агентский рынок хотят изменить. ФИФА и УЕФА недовольны тем, как много денег получают с комиссионых агенты. Президент ФИФА Джанни Инфантино еще до своего избрания говорил о большом количетсве сомнительных спекуляций и слишком резвой инфляции. С 2011 года рынок футбольных трансферов вырос более чем в два раза, до 6,5 миллиардов долларов.

В 2017 году по всей Европе агенты получили больше полутора миллиардов евро. Летом 2016-го агент Мино Райола получил 53 миллиона долларов комиссионных от клубов и игрока, устроив переход француза Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

На собрании ФИФА в конце сентября одной из основных идей решения проблемы назвали создание единого центра отслеживания всех платежей, связанных с трансферами. А также планируется ограничить агентские выплаты до 5% от общей зарплаты игрока или от трансферной суммы. Траты на футболистов (и на покупку, и на оплату труда) ФИФА тоже намерена ограничить, а также обязать клубы прописывать в контрактах отступные.