Очередной автобус с белорусскими гражданами попал в крупное ДТП в Украине

Авария произошла рано утром 4 октября в Николаевской области на 290 км автодороги «Одесса-Киев». По неизвестным пока причинам, микроавтобус Mercedes Sprinter с белорусскими регистрационными номерами врезался в грузовой подъемный кран, который двигался в попутном направлении.

По информации представителей отдела коммуникации полиции Николаевской области Украины, в момент аварии в салоне микроавтобуса находились восемь человек. Один из них после ДТП пересел в другую машину и пока правоохранителям о нем ничего неизвестно.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, в том числе шесть белорусов и один гражданин Украины. Все они отправлены в больницу. Сообщается, что один из белорусов находится в тяжелом состоянии. Водитель подъемного крана не пострадал.

По данному факту местной полицией проводится проверка. Согласно Криминальному кодексу Украины виновник аварии может получить от трех до восьми лет тюрьмы.

Отметим, что это не первая за последние месяцы крупная дорожная авария в Украине с участием белорусов. Самая серьезная из них произошла 20 июля. В Николаевской области рейсовый микроавтобус «Одесса-Гомель» врезался в грузовик. Тогда погибли пять человек, 12 с различными травмами были госпитализированы.