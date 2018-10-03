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До +20°С и в основном без осадков - Белгидромет о погоде в выходные

04.10.2018 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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До +20°С и в основном без осадков - Белгидромет о погоде в выходные
БЕЛТА

"В середине первой недели октября атмосферные фронты обусловили ветреную погоду с дождями. Но уже в предстоящие сутки погода начнет улучшаться, и выходные порадуют нас теплом", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 октября, погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь в дневные часы по северной части страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 3. Днем будет 10-15 тепла, по западу Брестской области воздух прогреется до 17 градусов.

В субботу, 6 октября, в дневные часы на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса с Западной Европы. При повышенном фоне атмосферного давления будет в основном без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны уходящий фронтальный раздел вызовет кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - 14-20 тепла.

В воскресенье, 7 октября, Беларусь останется под влиянием теплой влажной воздушной массы. Ночью будет без осадков, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10 выше нуля. Днем будет 14-20, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов.

В понедельник, 8 октября, под влиянием атмосферного фронта ночью и утром в отдельных районах, а днем по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля. Днем начнет поступать более холодный воздух с Балтики, и температура будет находиться в пределах от плюс 8 по северу до 17 градусов тепла по юго-востоку страны.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В Беларуси в выходные потеплеет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды...
 
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