Фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста съехал в воду

Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже. Об этом РБК сообщили в инфоцентре «Крымский мост».



Фото: vk.com/kerch_most_ru

Инцидент произошел на мелководье, на участке между Тузлинской косой и островом Тузла. В тот момент, когда строители с помощью домкратных систем опускали на опоры моста один из железнодорожных пролетов, он накренился и упал в воду. Опоры моста не были повреждены во время происшествия, поэтому несущая способность строения не нарушена. Никто из строителей также не пострадал.

«Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем», — пояснили в инфоцентре, отметив, что точные причины происшествия еще предстоит выяснить, а все строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.

Упавший железнодорожный пролет теперь предстоит извлечь с помощью кранов из воды. На его место установят новый пролет.

Несмотря на то ​что на ликвидацию последствий и установку нового фрагмента моста потребуется 35−40 суток, происшествие не повлияет на сроки реализации проекта в целом, заверили в инфоцентре.

Ввод железнодорожной части Крымского моста в эксплуатацию намечен на первый квартал 2019 года.