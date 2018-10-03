|
Фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста съехал в воду
Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже. Об этом
Инцидент произошел на мелководье, на участке между Тузлинской косой и островом Тузла. В тот момент, когда строители с помощью домкратных систем опускали на опоры моста один из железнодорожных пролетов, он накренился и упал в воду. Опоры моста не были повреждены во время происшествия, поэтому несущая способность строения не нарушена. Никто из строителей также не пострадал.
«Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем», — пояснили в инфоцентре, отметив, что точные причины происшествия еще предстоит выяснить, а все строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.
Упавший железнодорожный пролет теперь предстоит извлечь с помощью кранов из воды. На его место установят новый пролет.
Несмотря на то что на ликвидацию последствий и установку нового фрагмента моста потребуется 35−40 суток, происшествие не повлияет на сроки реализации проекта в целом, заверили в инфоцентре.
Ввод железнодорожной части Крымского моста в эксплуатацию намечен на первый квартал 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Железнодорожный пролет Крымского моста накренился во время установки на опоры моста и съехал в воду. Ни опоры моста, ни строители во время происшествия не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)