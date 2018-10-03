Эта двухэтажная жилая застройка с собственной дворовой территорией, огороженной по периметру от внешнего мира забором, появилась в Гомеле 10 лет назад. Сегодня бы ее назвали элитным жилым комплексом, но когда она только проектировалась, ни о чем таком не думалось — просто нужно было избавиться от очередной разваливающейся на глазах заброшки.





В 80-е, когда детей было много, детские сады находились едва ли не в каждом жилом квартале. В 90-е рождаемость упала — и сады позже стали закрывать. Закрыли и этот. Никто сегодня уже не вспомнит его названия и даже номера. Несколько лет он стоял заброшенный. По ночам округу будил доносящийся с его территории скрип выдираемых с корнем из оконных проемов рам, а по утрам прохожие все чаще замечали, как ветшает и сдает позиции двухэтажная заброшка.





Наконец, завод «Гомсельмаш», на балансе которого находился детсад, решился на эксперимент: обустроить в нем квартиры, чтобы затем предложить их нуждающимся в улучшении жилищных условий заводчанам .

Специалисты хватались за голову. Перестраивать старое?! Да лучше все сравнять с землей. Тем не менее, в тот момент решились именно на реконструкцию.

В итоге детсад перекроили до неузнаваемости. В бывших группах сделали перегородки, провели коммуникации, пристроили выходы из подъездов и балконы. Сегодня садик в этом здании выдают лишь перила лестничных пролетов — такие до сих пор можно увидеть почти во всех детских учреждениях.









— Многие отказывались тогда от этих квартир. Ходили слухи, что тут грибок был повсюду, поэтому сад и закрыли, — вспоминает Светлана. Теперь она уже и сама не может сказать, зачем тогда согласилась на ту авантюру. Вроде бы, квадратный метр был дешевле среднегородских цен (но это не точно).





Как бы то ни было, к 2009 году все 28 квартир были заселены.

Ольга Петровна в 80-х работала воспитателем. Какое-то время — и в детском саду, в котором теперь живет. Да что там в саду, в той самой группе!

— Вселялись в дом, тянули жребий и я вытащила квартиру под номером 2. Когда зашла, долго смеялась — да это же та самая группа, в которой я когда-то работала! Вот здесь была игровая, а там дальше — спальня, — проводит экскурсию по жилищу женщина.





Иван Николаевич «в детсаду» приобрел «двушку». Говорит, сегодня бы подумал — а стоит ли. Недостатков хватает. Есть и один серьезный: канализационную систему во время реконструкции решили не менять — теперь трубы постоянно забиваются со всеми вытекающими (иногда — прямо на новый паркет) последствиями. Решение проблемы стоит, по словам жильцов, баснословных денег. А никто кроме них самих теперь ее решить не сможет — дом-то кооперативный.





И все-таки жильцы своим ЖСПК больше довольны, чем нет. Преимуществ масса: вокруг дома — огромная закрытая от посторонних глаз территория с яблоневым садом и зеленью, тишина, и это при том, что вокруг многоэтажки, магазины, транспорт. А еще в квартирах трехметровые потолки. И у каждой хозяйки под окном собственная клумба. Хочешь — лук сажай, а хочешь — гортензии. А если нагрянут гости, то всегда есть возможность не ютиться в квартире, а отправиться на шашлыки. Тут недалеко, прямо под окнами.



